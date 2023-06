Ngày 28-6, HĐQT Eximbank họp để hoàn thiện nhận sự quản lý cấp cao

(PLO)- Đây là cuộc họp được 3/5 thành viên HĐQT triệu tập lần thứ hai để xem xét và kiện toàn nhân sự quản lý và điều hành cấp cao của Eximbank vì lợi ích chung của Ngân hàng và các cổ đông.

Trước đó ngày 2-6, bằng văn bản, 3/5 thành viên HĐQT của Eximbank (mã chứng khoán EIB: HOSE) đã đề nghị Chủ tịch HĐQT triệu tập họp HĐQT để bàn và biểu quyết thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm giải quyết các vấn đề cấp thiết vì lợi ích chung của Ngân hàng và toàn thể cổ đông.

Đề nghị này căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Các Tổ chức tín dụng 2010 (sửa đổi 2017) và Điều lệ Eximbank. Theo đó 3/5 thành viên được quyền thực hiện quyền triệu tập họp HĐQT thay cho Chủ tịch HĐQT đương nhiệm.

Tuy nhiên cuộc họp này không thể diễn ra do 2/5 thành viên không tham dự, trong đó bà Bà Lương Thị Cẩm Tú - Chủ tịch HĐQT đương nhiệm vắng mặt không có lý do và một thành viên HĐQT vắng mặt do nghỉ phép.

Do vậy theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Eximbank, 3/5 thành viên đã triệu tập cuộc họp lần thứ hai này. Một trong các nội dung quan trọng sẽ được xem xét trong cuộc họp HĐQT này là bàn về việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Eximbank đương nhiệm.

Bà Tú tham gia hai nhiệm kỳ HĐQT Eximbank lần VI (2015-2020) và lần VII (2020-2025). Ngày 14-2-2022, bà Tú được HĐQT nhiệm kỳ VII bầu làm Chủ tịch HĐQT đến nay. Trong thời gian này Eximbank đã có chín lần không tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông với lý do không đủ điều kiện họp hoặc nếu có đủ điều kiện thì chương trình hoặc quy chế Đại hội đồng cổ đông không được thông qua.

Ngoài ra chương trình họp cũng xem xét việc ông Trần Tấn Lộc (Tổng Giám đốc Eximbank và đại diện pháp luật) có tiếp tục giữ vị trí quản lý này hay không. Bởi trước đó ông Lộc có nguyện vọng xin từ nhiệm vị trí nhưng nhiều ý kiến cho rằng ông là người có kinh nghiệm và thâm niên lâu năm tại Eximbank và mong muốn ông tiếp tục đóng góp và đồng hành với HĐQT trong việc cải thiện tốt hơn công tác quản lý, quản trị và điều hành Ngân hàng. Các ý kiến này sẽ được các thành viên của HĐQT bàn bạc, trao đổi cụ thể tại cuộc họp.

Hiện, HĐQT của Eximbank đang tiến hành công khai minh bạch, đúng trình tự, thủ tục và các quy định để hướng tới mục tiêu lựa chọn những nhân sự cấp cao đủ tiêu chuẩn, điều kiện điều hành tốt theo đúng định hướng của Ngân hàng này.

