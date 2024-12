Nghệ An: Kỷ luật, đề nghị kỷ luật nhiều cán bộ thị ủy Cửa Lò 03/12/2024 09:43

Ngày 2-12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khoá XIX tổ chức hội nghị lần thứ 20 với nhiều nội dung quan trọng. Ông Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì, điều hành hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bỏ phiếu thông qua Đề án sáp nhập Đảng bộ thị xã Cửa Lò và một số tổ chức cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện Nghi Lộc vào Đảng bộ TP Vinh, thành lập Đảng bộ TP Vinh (mới).

Trước đó, ngày 24-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 1243/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2025. Theo đó, quyết nghị sáp nhập toàn bộ Thị xã Cửa Lò vào TP Vinh (Nghệ An) từ ngày 1-12-2024.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã xem xét, thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên có vi phạm liên quan đến việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát; công tác quản lý nhà nước về đất đai tại thị xã Cửa Lò.

Cụ thể, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã quyết định thi hành kỷ luật bà Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Cửa Lò bằng hình thức khiển trách. Bà Toan là người chịu trách nhiệm người đứng đầu Ban Thường vụ Thị ủy Cửa Lò từ tháng 9-2021 đến nay.

Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật bà Nguyễn Thị Kim Chi, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, nguyên Bí thư Thị ủy Cửa Lò. Bà Chi là người chịu trách nhiệm người đứng đầu Ban Thường vụ Thị ủy Cửa Lò từ tháng 1-2020 đến tháng 8-2021, hiện bà Chi đang làm Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

Ông Doãn Tiến Dũng (đứng giữa)- Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò đã bị khởi tố.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã quyết định thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Thị ủy Cửa Lò nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 bằng hình thức Khiển trách; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Long, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Cửa Lò bằng hình thức khiển trách.

Trước đó, cơ quan chức năng đã vào cuộc làm rõ phản ánh có sai phạm trong công tác thu hồi đất giải phóng mặt bằng hỗ trợ tái định cư để thực hiện các dự án trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Doãn Tiến Dũng (60 tuổi, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò) và các bị can khác.