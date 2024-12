Công an Bà Rịa – Vũng Tàu nêu loạt giải pháp phòng chống ma túy, giảm tai nạn giao thông 03/12/2024 21:45

(PLO)- Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nêu nhiều giải pháp hay, hiệu quả để phòng chống tội phạm ma túy, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.

Chiều 3-12, tại Hội nghị lần thứ 23 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Khóa VII, nhiệm kỳ 2020- 2025, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh đã thông tin về các giải pháp để triển khai hiệu quả công tác phòng chống tội phạm ma túy, kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT).

Còn tình trạng chưa chấp hành nghiêm luật giao thông

Về đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), tính đến hết 31-10 tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh còn tăng hai tiêu chí đó là số vụ và số người bị thương mặc dù số người tử vong giảm. Công an tỉnh cùng Sở GTVT đã phát động kế hoạch 45 ngày đêm tăng cường các biện pháp kiểm tra, xử lý các vi phạm là nguyên nhân gây ra TNGT.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, sở ban ngành và chính quyền địa phương tình hình TTATGT có biến chuyển rất tốt. Đến ngày 2-12, số vụ giao thông đã kéo giảm được 39 vụ (giảm 9% số vụ, giảm 17% số người tử vong, 11% số người bị thương).

Đại tá Bùi Văn Thảo đánh giá vẫn còn tình trạng chưa chấp hành nghiêm luật giao thông. Tính trong 11 tháng năm 2024, lực lượng CSGT đã phát hiện và lập biên bản 74.000 trường hợp vi phạm, trong đó xử phạt 59.000 trường hợp với tổng số tiền 135 tỉ đồng, vượt hơn 3% so với năm 2023.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an Bà Rịa - Vũng Tàu thông tin các giải pháp phòng chống ma túy, kéo giảm tai nạn giao thông. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Công an tỉnh xác định dịp cuối năm 2024 và đầu 2025 là thời kỳ lưu lượng giao thông tăng. Do đó, công an tỉnh đề xuất một số giải pháp đảm bảo TTATGT và tiếp tục kéo giảm TNGT trên ba tiêu chí.

Theo đại tá Bùi Văn Thảo, để kéo giảm TNGT, toàn bộ hệ thống chính trị cần vào cuộc, trong đó lực lượng công an là nòng cốt để đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để mọi người có ý thức chấp hành khi tham gia giao thông.

Song song đó, kêu gọi mỗi người dân là một chiến sĩ CSGT, tham gia phát hiện các hành vi vi phạm về TTATGT để phản ánh về số điện thoại đường dây nóng của CSGT. Ngoài ra, lãnh đạo người đứng đầu cấp ủy các sở, ban ngành, địa phương gương mẫu, vận động người thân thực hiện chấp hành tốt Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Công an Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm trong đó có vi phạm về nồng độ cồn. Ảnh minh họa: TK

“Nếu chúng ta tạo một thói quen, văn hóa chấp hành luật giao thông sẽ lan tỏa đến việc chấp hành pháp luật trên các lĩnh vực. Lực lượng chuyên trách sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, nhất là tuyến liên huyện, tỉnh lộ, liên xã; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, lứa tuổi học sinh vi phạm TTATGT"- người đứng đầu Công an tỉnh nêu giải pháp.

Đồng thời, xử lý nghiêm xe chở quá khổ quá tải, sử dụng ma túy khi lái xe; phối hợp cơ quan chức năng rà soát các điểm đen về giao thông để chấn chỉnh, xử lý các bất cập về hạ tầng, tổ chức giao thông tránh nguy cơ xảy ra TNGT.

Đối với lực lượng CSGT, công an tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục và ý thức trách nhiệm lực lượng CSGT để thực sự vì nhân viên phục vụ để thực hiện nghiêm pháp luật.

Cao điểm triệt phá các tụ điểm phức tạp về ma túy

Về công tác đấu tranh phòng chống ma túy, trong năm 2024 công an tỉnh đã phát hiện nhiều hơn số vụ và đối tượng buôn bán, sử dụng ma túy để xử lý.

Theo đại tá Bùi Văn Thảo, công tác tuyên truyền về phòng chống ma túy phải thực sự “đi vào từng ngõ, gõ từng nhà” chủ yếu tập trung vào nhóm đối tượng có nguy cơ cao, nhất là thanh niên học sinh, sinh viên.

Đồng thời, tuyên truyền tư vấn, thực hiện tốt công tác tái hòa nhập cho người sau cai nghiện và mãn hạn tù trở về địa phương, giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn; thiết lập đường dây nóng để xử lý kịp thời các thông tin về tội phạm ma túy; đưa các vụ án về ma túy ra xét xử trước dư luận để mang tính răn đe, phòng ngừa tội phạm chung.

Lực lượng biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ, xử lý một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy ngày 24-11 vừa qua. Ảnh: QA

Đại tá Bùi Văn Thảo lưu ý, các lực lượng chuyên trách như công an, biên phòng, cảnh sát biển, hải quan cần nâng cao công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động nắm tình hình kịp thời xử lý nghiêm các đối tượng tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Riêng công an tỉnh đang triển khai kế hoạch tháng 10-2024 của Bộ Công an về cao điểm tổng rà soát, phát hiện, thống kê người sử dụng trái phép chất ma túy, triệt phá tụ điểm phức tạp về ma túy và đối tượng bán lẻ trái phép chất ma túy.

“Qua hơn một tháng thực hiện đã phát hiện thêm nhiều đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, sau cai tái nghiện, đối tượng đang sử dụng methadone nhưng dương tính với ma túy. Công an tỉnh đang rà soát và sắp tới sẽ có báo cáo cụ thể để chúng ta có cái nhìn tổng thể về số người sử dụng ma túy trên địa bàn để từ đây có giải pháp triệt để hơn trong công tác quản lý”- đại tá Thảo thông tin.