Nghệ An: Sau Tết, hàng ngàn người đến Trung tâm hành chính làm thủ tục mỗi ngày

(PLO)- Sau tết Nguyên đán 2023, người dân đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An giao dịch quá đông nên cán bộ, công chức, viên chức nơi đây phải làm việc cả ngoài giờ hành chính.

Ngày 31-1, có khoảng hơn 2.000 người đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An để bấm số lấy số thứ tự làm các thủ tục giấy tờ, hồ sơ.

Do sau tết Nguyên đán 2023, lượng người dân, doanh nghiệp đến làm thủ tục giấy tờ hành chính quá đông nên cán bộ, công chức phải làm việc liên tục, làm ngoài giờ.

Có 18 Sở và ba cơ quan Trung ương tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An bố trí cán bộ, công chức, viên chức đến Trung tâm phục vụ hành chính công Nghệ An thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết hoặc phối hợp giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ…

Bên con đường Trường Thi, đoạn trước cổng Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An nhiều “cò” tư vấn và xe ôm hoạt động ăn theo.

Theo ghi nhận, người dân đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An chủ yếu ở độ tuổi thanh niên. Nhiều người cho biết, họ đi xin cấp giấy tờ về lý lịch tư pháp, đổi giấy phép lái xe… để đi vào TP.HCM các tỉnh phía Nam, ra Hà Nội làm việc hoặc đi xuất khẩu lao động. Nhiều người đi xin cấp, đổi thẻ bảo hiểm cho con…

Do lượng người dân đến làm thủ tục quá đông, lãnh đạo Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An đã bố trí thêm ghế bên trong cho người dân ngồi chờ.

Về việc “cò” và những người làm dịch vụ hoạt động trước cổng Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An- gần Quảng trường Hồ Chí Minh, gây lộn xộn, mất mỹ quan, lãnh đạo Trung tâm này cho rằng: Việc này chúng tôi đã báo cáo với chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, chuyện ngoài cổng, ngoài đường là chuyện của trật tự xã hội.

"Họ hoạt động ngoài đường, vỉa hè, không ở trong khuôn viên Trung tâm thì chúng tôi không có quyền đuổi họ được. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn giao công an và công an đã “dẹp” nhưng khi công an đi rồi họ lại đến hoạt động", lãnh đạo Trung tâm nói

Trung tâm phục vụ hành chính công Nghệ An cũng khẳng định: “Không có việc “cò” cấu kết với cán bộ để làm nhanh giấy tờ”.

Khi người dân đến làm thủ tục đều phải bấm lấy số thứ tự và máy sẽ tự động chụp ảnh người bấm số nên “cò” và người nhà cũng không thể bấm số thay, không đi làm thay.

Ông Nguyễn Đình Mỹ- Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An cho biết: Nghệ An là một trong những tỉnh có lượng người đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh giao dịch nhiều nhất. Người dân đến nộp các hồ sơ thủ tục cấp tỉnh. Mỗi tháng có hơn 20.000 hồ sơ, sau tết Nguyên đán 2023, mỗi ngày có trên 2.000 người đến giao dịch.

"Hiện hết giờ hành chính cán bộ vẫn đang phải ở lại giải quyết hồ sơ cho người dân. Đối với giấy tờ tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An cử đoàn viên, thanh niên của Sở đến làm việc về hồ sơ cả đêm để kịp có kết quả sớm nhất cho người dân”, ông Mỹ nói.

ĐẮC LAM