Chính phủ đồng hành với TP.HCM tháo gỡ khó khăn về giải ngân vốn đầu tư công

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Trung ương và Chính phủ sẽ đồng hành, các bộ, ngành cùng vào cuộc với TP.HCM để tháo gỡ khó khăn về giải ngân vốn đầu tư công.

Chiều 27-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc với TP.HCM về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ triển khai các công trình trọng điểm.

Tham dự cuộc họp có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng,…

Mở đầu cuộc họp, Thủ tướng đánh giá, chỉ còn một tháng nữa là hết năm 2022. Dù gặp ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 nhưng với sự chung sức, đồng lòng của đồng bào cả nước, kinh tế- xã hội TP.HCM đạt được những thành tích rất khả quan.

Trong đó GDP tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ số công nghiệp tăng 17,3%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu TP đạt 50 tỉ USD, tổng kim ngạch các doanh nghiệp đạt 67 tỉ USD (tăng 10% so cùng kỳ). Thu ngân sách Nhà nước của TP ước đạt 547.000 tỉ đồng (118,35%) dự toán được giao và tăng 17,05% so với cùng kỳ, chiếm 1/3 tổng thu ngân sách cả nước. Tình hình an ninh trật tự được kiểm soát tốt, ổn định chính trị được duy trì…

11 tháng năm 2022, TP.HCM đã có đóng góp quan trọng vào thành quả chung của cả nước, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát (hết tháng 11 dự kiến kiểm soát lạm phát ở mức hơn 3%), tăng trưởng kinh tế ổn định. Các cân đối lớn được đảm bảo, thu đủ chi, vượt thu so với kế hoạch 5-7%...

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng thẳng thắn nhìn nhận, tình hình kinh tế TP.HCM đang có những khó khăn về bất động sản, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp… "Điều này có những tác động nhất định đến kinh tế TP, có thể có những rủi ro, khó khăn đã bộc lộ rõ, cần phải tích cực xử lý những khó khăn để kinh tế TP vào tháng cuối năm phát triển ổn định hơn"- Thủ tướng nói.

Về giải ngân đầu tư công, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói đây là một trong những điểm yếu của hệ thống chúng ta nhiều năm qua.

Từ đó, Thủ tướng Chính phủ cho rằng cần chọn ra một vài đầu việc để làm trước. TP.HCM phải bắt tay làm, Trung ương, Chính phủ sẽ cùng đồng hành, các bộ, ngành cùng vào cuộc để tháo gỡ khó khăn về giải ngân đầu tư công của TP.

Thủ tướng đánh giá, đầu tư công của TP chiếm tỉ lệ phần trăm lớn của cả nước, cần phải giải quyết để đưa nguồn lực này vào hỗ trợ cho các chính sách khác thì sẽ tác động tích cực đến kinh tế- xã hội TP nói riêng và cả nước nói chung.

“Mỗi cơ quan, tổ chức, mỗi người dân, doanh nghiệp đều phải cố gắng thì mới vượt qua được khó khăn”- Thủ tướng nói.

