Chiều 20-3, Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An và Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông xe khách giường nằm lao và lật xuống ven quốc lộ 1A đoạn tránh TP Vinh.

Hiện trường vụ lật xe khách.

Trưa và chiều cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện video quay cảnh xe giường nằm bị lật bên đường với lời thoại “chết hết rồi”, “ối trời ơi, nguyên cả xe khách luôn”, “chết hết cả xe khách”, “chết 13 người à, buồn thế”…

Một số người lên Facebook chia sẻ hình ảnh và viết “xe khách lật, chết 13 người”. Thông tin trên khiến nhiều người dân hoang mang.

Thực tế ghi nhận tại hiện trường, xe khách này bị lật bên bên quốc lộ 1A đoạn tránh TP Vinh và không có hành khách bị tử vong như thông tin đưa lên trên mạng xã hội.

Chiếc xe khách đang được cẩu lên.

Cụ thể vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ 15 phút trưa 20-3, trên quốc lộ 1A đoạn tránh TP Vinh (thuộc địa phận xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), xe khách mang BKS 90B-006.xx của nhà xe Ngọc Tú, chạy hướng Hà Nội - TP.HCM lao lật xuống bên đường.

Chiếc xe được cẩu lên mặt đường.

Trên xe chở khoảng 10 người và hàng hóa. Vụ tai nạn không làm hành khách bị thương nặng. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn trời mưa, rét, mặt đường trơn.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng CSGT, Công an huyện Nghi Lộc Công an tỉnh Nghệ An có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, trợ giúp hành khách và điều tra vụ tai nạn. Đến hơn 15 giờ chiều cùng ngày, xe khách đã được cẩu lên trên đường.

