Nghệ An: Tỉnh chưa chấp nhận tên xã Đôi Hậu, huyện Quỳnh Lưu vận động giữ tên xã Quỳnh Đôi 17/04/2024 10:04

(PLO)- Hiện tỉnh Nghệ An chưa chấp nhận đề xuất tên xã Đôi Hậu sau sắp xếp đơn vị hành chính và huyện Quỳnh Lưu đang vận động người dân chấp nhận tên xã mới sau sáp nhập là Quỳnh Đôi.

Sáng 17-4, ông Nguyễn Xuân Dinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), cho biết: “Hiện nay chúng tôi đang làm việc lại với hai xã Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu để tuyên truyền, vận động trong việc giữ lại tên xã Quỳnh Đôi khi sắp xếp đơn vị hành chính”.

Cổng làng Quỳnh Đôi (xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Huyện sẽ tuyên truyền vận động người dân xã Quỳnh Hậu chấp nhận cho ghép tên xã là Quỳnh Đôi thì tốt, trong trường hợp không được thì sẽ xem xét trở lại, tìm lại tên khác.

"Khó khăn nhất bây giờ là làm thế nào để hai xã cùng đồng thuận. Trước đây, chúng tôi gợi ý, tư vấn cho hai xã Quỳnh Hậu và Quỳnh Đôi thành Quỳnh Anh nhưng cán bộ, đảng viên và người dân không đồng tình. Lý do, Quỳnh Anh ngày xưa là Quỳnh Đôi với Quỳnh Thanh chứ không có Quỳnh Hậu” - ông Nguyễn Xuân Dinh nói.

Đoạn đường trung tâm xã Quỳnh Hậu (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Trước đó, ngày 9-4, UBND huyện Quỳnh Lưu đã có công văn về việc điều chỉnh tên gọi của đơn vị hành chính (ĐVHC) sau khi sắp xếp gửi Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An.

Trong công văn, UBND huyện Quỳnh Lưu đề nghị Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án sắp xếp ĐVHC tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 -2025, UBND tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An cho điều chỉnh tên gọi các ĐVHC mới trên địa bàn huyện sau khi sắp xếp lại.

Theo đó, đối với việc sắp xếp ĐVHC xã Quỳnh Hậu và xã Quỳnh Đôi, huyện đã đề nghị được điều chỉnh tên ĐVHC mới từ xã Quỳnh Đôi thành xã Đôi Hậu (mới).

Cạnh đó, Quỳnh Long và Quỳnh Thuận thành xã Thuận Long; xã Quỳnh Nghĩa và xã Tiến Thuỷ thành xã Phú Nghĩa; xã Quỳnh Thọ và xã Sơn Hải thành xã Hải Thọ.

Xã Quỳnh Hưng, Quỳnh Bá và Quỳnh Ngọc thành xã Bình Sơn; xã Quỳnh Hoa và Quỳnh Mỹ thành xã Hoa Mỹ; xã Quỳnh Minh và Quỳnh Lương thành xã Minh Lương.

Hình ảnh xây dựng thu hút khách du lịch trên cánh đồng xã Quỳnh Đôi, quê hương 'Bà Chúa thơ Nôm' Hồ Xuân Hương.

Cũng theo phó chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An chưa chấp nhận theo công văn đề nghị điều chỉnh của huyện. Tỉnh yêu cầu huyện rà soát, báo cáo lại bởi công văn trình lên thay đổi nhiều mà chưa giải thích rõ nguyên nhân và có nhiều ý kiến khác nhau.

Như PLO đã đưa tin, sau khi UBND huyện Quỳnh Lưu có công văn về việc điều chỉnh tên gọi của ĐVHC sau sắp xếp lại đã có nhiều ý kiến băn khoăn, phản đối tên xã mới là Đôi Hậu.

Theo ông Dinh, Quỳnh Hậu có diện tích lớn hơn, dân số đông hơn và lịch sử còn có trước cả Quỳnh Đôi, tuy nhiên về di tích lịch sử Quỳnh Hậu không bằng Quỳnh Đôi...