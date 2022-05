Nghiên cứu của Mỹ cho thấy Omicron nghiêm trọng không kém các biến thế khác

Một nghiên cứu mới của Mỹ cho thấy biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 về bản chất cũng nghiêm trọng như các biến thể trước đó, bác bỏ các giả định trước đó rằng biến thể này dễ lây lan hơn nhưng độc lực thấp hơn, hãng Reuters đưa tin.

Các chuyên gia cho biết điều này được phát hiện khi xem xét mức độ nghiêm trọng của Omicron sau khi tiêm vaccine, do đó sẽ củng cố tầm quan trọng của việc tiêm chủng và tiêm mũi tăng cường. Vaccine đã giúp giảm đáng kể số ca nhập viện và tử vong do Omicron gây ra so với các biến thể trước đó.

Các nhà nghiên cứu cho biết nguy cơ nhập viện và tử vong “gần như giống hệt nhau” giữa thời kỳ thống trị của chủng Omicron và thời điểm các biến thể khác lần lượt chiếm ưu thế trong hai năm qua.

Nghiên cứu đang được bình duyệt tại Nature Portfolio, một bộ phận của công ty Springer Nature chuyên xuất bản các nghiên cứu khoa học. Các tác giả từ Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, Đại học Minerva và Trường Y Harvard đã từ chối bình luận cho đến khi hoàn thành việc bình duyệt.

Tuy vậy, các tác giả cũng cho biết rằng nghiên cứu của họ vẫn còn một số hạn chế, như đánh giá thấp số lượng bệnh nhân được tiêm chủng trong các đợt COVID-19 gần đây hay tổng số ca nhiễm thực tế, do chưa tính đến những bệnh nhân thực hiện xét nghiệm nhanh tại nhà.