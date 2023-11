Ngư dân Bến Tre: 'Quà ý nghĩa, ngư dân được cập nhật thêm kiến thức pháp luật về biển'

Chiều 10-11, tại Đồn biên phòng Hàm Luông, thị trấn Tiệm Tôm, huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre) báo Pháp Luật TP.HCM đã tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Chương trình có sự tham dự của ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ (Chủ tịch danh dự của Chương trình); đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Phó Vụ trưởng Cơ quan thường trực khu vực miền Nam Ban Tuyên giáo Trung ương đồng chí Trần Trọng Dũng – Phó chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến Phó Bí thư Thường trực, phụ trách Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre; ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre; Đại tá Đoàn Minh Trung, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre; Đại tá Võ Văn Ngon, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre; lãnh đạo các sở, ban ngành, huyện và đông đảo bà con ngư dân tỉnh nhà và đông đảo bà con ngư dân tỉnh Bến Tre.

Về phía báo Pháp Luật TP.HCM có ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập; ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập Thường trực.

Đồng hành với chương trình còn có Hoa hậu Trái đất 2018 Nguyễn Phương Khánh cùng các đại diện các doanh nghiệp, nhà tài trợ.

"Chương trình mang ý nghĩa sâu sắc"

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre bày tỏ vui mừng và hân hạnh khi Bến Tre được Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh chọn làm nơi tổ chức Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

"Đây là Chương trình mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”; đồng thời tạo ra nguồn cảm hứng, sự động viên, củng cố quyết tâm của bà con ngư dân “Vươn khơi bám biển”, góp phần xây dựng thế trận lòng dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc", ông Cảnh đánh giá.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết Bến Tre xác định ngành thủy sản là một trong những thế mạnh mũi nhọn để phát triển kinh tế. Đặc biệt, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về phát triển tỉnh Bến Tre về hướng Đông giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030; UBND tỉnh ban hành nhiều chương trình, kế hoạch để phát triển kinh tế biển với vai trò chủ lực.

Từ khi Luật thủy sản năm 2017 có hiệu lực, Bến Tre cùng với cả nước tập trung quyết liệt trong công tác tuyên truyền, quản lý chuyển đổi từ nghề cá truyền thống sang nghề khai thác có trách nhiệm và phát triển bền vững. Tỉnh đã xây dựng chương trình truyền thông chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) theo Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và duy trì cho đến nay, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện đồng bộ và quyết liệt chống khai thác IUU. Thực hiện theo Chỉ đạo của Trung ương, Bến Tre đã thành lập Ban Chỉ đạo 689 tỉnh từ năm 2017, hàng năm có kiện toàn và có kế hoạch hoạt động cụ thể, cuối năm có tổng kết đánh giá và đưa ra nhiều giải pháp thiết thực để thực hiện và đạt kết quả khá tốt.

Ngoài ra, UBND tỉnh ký Kế hoạch phối hợp với 8 tỉnh từ Kiên Giang, Cà Mau đến Bình Thuận trong công tác quản lý tàu cá; ký Quy chế phối hợp với Cảnh sát biển 3, Cảnh sát biển 4 trong công tác chống khai thác IUU. Công tác phối hợp này thời gian qua triển khai rất hiệu quả ngoài việc trao đổi thông tin trong quản lý còn phối hợp xử lý tốt các trường hợp tàu cá vi phạm về IUU trên biển.

Nhờ sự tập trung, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của các ngành, các cấp và địa phương nhất là công tác tuyên truyền nên ý thức chấp hành pháp luật trong khai thác thủy sản ngày một nâng lên. Tất cả tàu tham gia khai thác xa bờ đều lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, công tác cập rời cảng chấp hành tốt, bảo đảm thủ tục đầy đủ khi đi khai thác như giấy tờ đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác, ghi nhật ký khai thác đã trở thành quen thuộc đối với bà con ngư dân khai thác. Đây là kết quả giúp cho tỉnh hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ chống khai thác IUU theo kế hoạch, với tinh thần sẵn sàng cùng cả nước tháo gỡ thẻ vàng EC trong thời gian sớm nhất.

"Trong thời gian tới, tỉnh Bến Tre rất mong báo Pháp Luật TP. HCM tiếp tục có nhiều sáng tạo, dành thêm nhiều tâm huyết, cùng các đơn vị đồng hành đẩy mạnh các hoạt động, lan tỏa Chương trình hơn nữa để ngư dân cả nước cũng như ngư dân tỉnh Bến Tre có điểm tựa vững chắc trên hành trình bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre bày tỏ.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 200 phần quà, mỗi phần trị giá hơn 4 triệu đồng cho 200 hộ ngư dân của tỉnh Bến Tre, bao gồm: Một bình ắcquy + đèn LED, một cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản”, một túi thuốc gia đình phục vụ cho ngư dân ra khơi (với những loại thuốc cần thiết), một hộp pin Con Ó, một thùng mì gói cùng một số thực phẩm khác.

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình cũng có phần quà tặng cho ngư dân là dầu gió.

"Quà ý nghĩa, ngư dân được cập nhật thêm kiến thức pháp luật về biển"

Nhận được phần quà từ Ban tổ chức, ngư dân Lê Văn Minh (63 tuổi, ngụ xã Tân Thủy, huyện Ba Tri) chia sẻ: “Gia đình tôi làm nghề đánh bắt gần 20 năm, mỗi chuyến đi biển phải mất 6 tháng tàu mới trở về. Hôm nay nhận được những phần quà từ ban tổ chức đặc biệt là bình bình ắc quy và đèn LED… là những dụng cụ rất cần thiết đối với tàu biển khi ra khơi phục vụ đề máy tàu và thắp sáng đèn đánh bắt vào ban đêm. Tôi rất cảm ơn chương trình đã dành những phần quà này đến với ngư dân”.

Cùng nhận được những phần quà từ chương trình, ngư dân Dương Tấn Phương, ở xã An Thủy, huyện Ba Tri có gần 20 năm hành nghề đi biển tâm tư: “Tôi rất vui khi được tham dự chương trình cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển, vì chương trình rất ý nghĩa, ngư dân được cập nhật thêm kiến thức pháp luật về biển. Không những vậy ngư dân còn nhận được quà từ chương trình gồm: bình ắc quy, đèn led… là những dụng cụ rất cần thiết đối với nghề đi biển, phục vụ thắp sáng đèn vào ban đêm phục vụ đánh bắt. Những phần quà này rất có ý nghĩa”.

Ngoài ra, chương trình còn tặng 25 suất học bổng cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi (mỗi suất học bổng gồm 2 triệu đồng tiền mặt, tập vở, dụng cụ, ba lô học sinh…).

Nhận học bổng từ chương trình, em Phan Thị Khánh Ngọc, học sinh trường THCS Bảo Thuận, huyện Ba Tri chia sẻ: “Gia đình em thuộc diện khó khăn, khoảng hơn một năm nay cha bệnh không còn đi biển được nữa, mẹ thì ở nhà lao động công việc bấp bênh thu nhập thấp. Hôm nay nhận được học bổng này em rất vui và cảm ơn chương trình đã dành tặng phần học bổng này cho em để em có thêm điều kiện để trang trải việc học trong thời gian tới”.

Còn em Nguyễn Tiểu My (học sinh lớp 6 trường THCS Bảo Thuận) là con gia đình thuộc diện cận nghèo, cha mất do bệnh, hiện mẹ em phải nuôi 3 người con, công việc không ổn định. Nhận được học bổng từ chương trình, em Tiểu My chia sẻ: “Hôm nay nhận được phần học bổng này em rất xúc động, đây là món quà lớn mà em nhận được từ chương trình để em phụ giúp cho mẹ đỡ vất vả trong chăm lo cho em trong việc học” – Em Tiểu My xúc động nói.

Cũng tại chương trình lãnh đạo Tỉnh uỷ Bến Tre và lãnh đạo báo Pháp Luật TP.HCM đã tặng chúc mừng nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình vừa nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Dịp này, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trồng cây lưu niệm tại đồn Biên phòng Hàm Luông.

