Người chồng sát hại vợ ở Hà Tĩnh đã ra đầu thú 12/06/2024 19:38

Ngày 12-6, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, nghi phạm Mai Văn Hà (56 tuổi, ngụ thôn 3, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đã ra đầu thú, khai nhận về hành vi sát hại vợ là bà Trần Thị Hương (51 tuổi).

Ông Mai Văn Hà tại cơ quan công an. Ảnh: CA.

Trước đó, chiều tối 11-6, ông Hà đi uống rượu tại nhà một người dân rồi đến nhà con trai để giúp trông cháu và đến khoảng 23h45 phút, ông Hà về nhà.

Khi về đến nhà, ông Hà mới biết vợ là đã bán con nghé của gia đình. Ông Hà bực tức, trách và hỏi vợ sao bán nghé mà không bàn bạc, hỏi ý kiến. Hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Khi bà Hương đang ngồi trên giường ngủ thì bị ông Hà lấy chiếc rựa có sẵn trong nhà vào tấn công khiến bà tử vong tại chỗ. Ông Hà sau khi gây án đã mang hung khí chạy trốn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê đã phân công lực lượng bảo vệ hiện trường, ghi lời khai người làm chứng, truy xét nghi can. Sau một đêm lẩn trốn, ông Hà đã ra công an đầu thú và thành khẩn khai báo hành vi sát hại vợ.