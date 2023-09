Người dân đội nắng về miền Tây trong ngày nghỉ lễ đầu tiên 2-9

(PLO)- Từ sáng cho đến trưa 1-9, người dân đội nắng ùn ùn từ TP.HCM và các tỉnh miền Đông về miền Tây nghỉ lễ 2-9.

Hôm nay (1-9), người dân bước vào ngày nghỉ đầu tiên trong đợt nghỉ lễ kéo dài 4 ngày. Nhiều người dân sinh sống, học tập, làm việc tại TP HCM đã đổ về quê các tỉnh miền Tây.

Ghi nhận tại cửa ngõ Long An, lúc hơn 10h lượng phương tiện đổ về đây thông qua Quốc lộ 1 (đoạn TP. Tân An) mỗi lúc một đông. Nhiều gia đình chở theo đồ đạc lỉnh kỉnh.

Lượng phương tiện nhiều nhưng không xảy ra tình trạng kẹt xe, chỉ vài đoạn trên Quốc lộ 1 tại cửa ngõ TP. Tân An có ùn ứ nhẹ, xe di chuyển chậm.

Người dân cũng dùng nhiều biện pháp để chống chọi với thời tiết nắng nóng trong quá trình từ TP.HCM về miền Tây. Trong đó, chủ yếu là mặc áo chống nắng, mang bao tay, đeo kính râm, mang theo nước uống đã chuẩn bị sẵn.

Chị Nguyễn Thị Thu cho biết cùng chồng và con từ TP.HCM về Tiền Giang, hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên, tối qua trời mưa nên gia đình không thể đi về sớm được. Gia đình khởi hành bằng xe máy từ lúc 8h30 giờ sáng. Mất khoảng 1 tiếng là đến được Long An.

"Đi giờ sớm cho mát nhưng đến đây thì nắng, hai con mình hơi mệt. Rất may năm nay đường từ TP.HCM đến đây không bị ùn tắc, chỉ có xe đông, di chuyển hơi chậm nhưng vẫn chạy được an toàn. Hy vọng đây về Tiền Giang sẽ không bị kẹt xe và đường thông thoáng" – chị Thu nói.

Bán vé số ngay ngã tư Quốc lộ 1 với quốc lộ 62, ông Trần Văn Thanh kể người dân bắt đầu đổ về miền Tây tối qua (31-8) đông hơn. "Sáng nay, người ta về miền Tây cũng đông nhưng không bằng ngày hôm qua. Hôm qua xe đổ về đông lắm, ngay đoạn TP. Tân An này có lúc bị kẹt trời mưa nữa, phải di chuyển chậm" – ông Thanh nói.

Cũng theo ông Thanh, có rất đông người dân chọn di chuyển về miền Tây trong đêm. "Hồi khuya qua, dù đã hơn 22 giờ nhưng ngoài đường vẫn còn rất nhiều xe chạy. Họ đi vào giờ đó cho mát, chứ đi vào ban ngày trời nắng nóng quá nhưng không may do trời mưa to, nhiều người tìm chỗ tránh rồi đi tiếp", ông Thanh cho biết.

HUỲNH DU