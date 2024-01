Người đàn ông giả Công an TP.HCM để lừa ‘chạy án’ 70 triệu đồng

Ngày 21-1, Công an quận 11, TP.HCM bắt khẩn cấp với Chu Viết Thông (49 tuổi, ngụ TP Hà Nội) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, cuối tháng 12-2023, Chu Viết Thông điện thoại liên lạc với ông QĐC (50 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận) và tự xưng là cán bộ Công an TP.HCM, đang thụ lý vụ án của con ruột ông C (con ruột ông C bị Cơ quan CSĐT Công an Quận 11 khởi tố, tạm giam), cho biết có thể lo “chạy án” cho con ông C được tại ngoại, không bị tạm giam.

Chu Viết Thông trước đó đã tự xưng là cán bộ Công an TP.HCM để lừa nạn nhân chuyển khoảng 70 triệu tiền "chạy án". Ảnh: HT

Thông đã sử dụng giấy tờ tuỳ thân giả để tạo lòng tin với ông C. Tin lời Thông, ông C đã đồng ý gặp và nhiều lần chuyển khoản cho Chu Viết Thông (Thông sử dụng số tài khoản của một người khác để nhận tiền của ông C) với số tiền hơn 70 triệu đồng.

Sau đó, Thông tắt điện thoại, cắt liên lạc với ông C. Nạn nhân đã đến Công an quận 11 trình báo.

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ. Ảnh: HT

Nhận được tin báo, Ban Giám đốc CATP đã chỉ đạo Công an quận 11 phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) cùng các đơn vị liên quan khẩn trương truy xét, xác minh, bắt đối tượng có hành vi giả danh cán bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 19-1, Cơ quan CSĐT Công an Quận 11, PC02 phối hợp Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Thông và di lý về TP.HCM để tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Hàng trăm cảnh sát ập vào kiểm tra quán bar ở quận Tân Phú (PLO)- Hàng trăm cảnh sát gồm nhiều lực lượng ập vào kiểm tra quán bar trên đường Gò Dầu, quận Tân Phú, TP.HCM.

Nguyễn Tân