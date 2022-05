Người đàn ông kịp thời cứu sống 2 thanh, thiếu niên nhảy cầu tự tử

(PLO)- Thanh tra TP Cần Thơ vừa có thông báo kết luận thanh tra liên quan đất đai ở quận Ninh Kiều, trong đó có phần kiến nghị công an làm rõ hành vi thiếu trách nhiệm, lợi dụng chức vụ quyền hạn liên quan đến hàng loạt cán bộ.

(PLO)- Long An tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội, đồng thời đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

10/05/2022 10:54

(PLO)- Phó trưởng công an phường ở Cao Bằng bị cách chức và cho thôi phục vụ trong lực lượng công an, do có hành vi tấn công người dân giữa đêm.