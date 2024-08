Người đàn ông phá xe lấy tiền ở Quốc lộ 51 được bảo lãnh tại ngoại 20/08/2024 17:01

Ngày 20-8, liên quan đến thông tin ông Đỗ Bá Thước (44 tuổi, quê Nga Sơn, Thanh Hóa) bị Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai bắt quả tang đang thực hiện hành vi phá xe, lừa chị TTT số tiền 2,2 triệu đồng, một nguồn tin cho hay ông Thước đã được gia đình bảo lãnh về nhà.

Theo tìm hiểu của PV, sau khi bị bắt quả tang vào ngày 10-8, ông Thước bị Công an huyện Long Thành tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, sau khi bị tạm giữ hình sự khoảng năm ngày, tại nhà tạm giữ, ông Thước bỗng nhiên phát bệnh. Phía công an phải đưa ông này đi cấp cứu tại Bệnh viện Đồng Nai.

Thước bị Công an huyện Long Thành bắt quả tang đang phá xe lấy tiền, lừa người phụ nữ số tiền 2,2 triệu đồng. Ảnh: NHÓM PV

Một nguồn tin cho hay, ông Thước phát bệnh, sức khỏe yếu. Phía gia đình cũng xin bảo lãnh tại ngoại khi bị tạm giữ và cung cấp các hồ sơ bệnh án liên quan đến bệnh cao huyết áp, tiểu đường… nên công an đồng ý.

Trong ngày 20-8, Công an huyện Long Thành vẫn đang củng cố hồ sơ, chuyển viện kiểm sát cùng cấp để xử lý ông Thước về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bên cạnh đó công an cũng phát thông báo tìm nạn nhân để củng cố, xử lý với quan điểm xử lý nghiêm để răn đe với cả những người là họ hàng của ông Thước.

Sau khi báo Pháp Luật TP.HCM đăng tải vụ việc, nhiều người dân đã phản ánh bị tiệm này phá xe, lừa tiền, thậm chí đuổi đánh người khác. Tình trạng này kéo dài đã hơn 10 năm ở Quốc lộ 51 khiến rất nhiều người bức xúc.

“Người dân khu vực này ai cũng biết nhóm phá xe, ăn tiền. Tôi từng chứng kiến họ thản nhiên phá xe của khách đi đường báo giá cao rồi sinh cự cãi. Những người họ hàng của ông này kéo tới đuổi đánh người. Ai cũng sợ nên không dám báo công an” – một người dân ở khu vực nói.

Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: NHÓM PV

Liên quan các nhóm phá xe khác, Công an TP Thủ Đức cũng đang tập trung củng cố xử lý với Mai Văn Cường (38 tuổi, quê Thanh Hóa).

Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cũng đang tập trung theo dõi, chủ động phát hiện hành vi của ông Thủy, người được Báo phản ánh.

Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM đã cung cấp thông tin cho công an các địa phương như Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương; Công an TP Thủ Đức, Công an quận 12, TP.HCM; Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước; Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Sau đó, công an các địa phương đã tập trung xác minh, mời làm việc với những người liên quan để đấu tranh, làm rõ.