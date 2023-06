(PLO)- Vụ án xảy ra từ 14 năm trước với nhiều lần tạm đình chỉ; đình chỉ, giám định lại rồi phục hồi điều tra.

Ngày 25-6, tin từ phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, Dương Văn Long (52 tuổi, quê quán Nghệ An, ngụ phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM) vừa đến đầu thú sau khi bị phát lệnh truy nã trên toàn quốc.

Dương Văn Long đã ra đầu thú. Ảnh: PC02

Theo tài liệu điều tra, năm 2009 Dương Văn Long đến thị xã La Gi (Bình Thuận) làm ăn và có quen biết anh Trần Ngọc Trinh, ngụ TP Phan Thiết. Quá trình làm ăn giữa Long và anh Trinh hiểu lầm dẫn đến mâu thuẫn.

Chiều 6-4-2009, anh Trinh cùng một số người bạn ra khu vực hồ nuôi tôm ở Cam Bình, La Gi để khảo sát thì bất ngờ bị Long dùng hung khí đánh vào vùng mặt gây thương tích rồi bỏ trốn vào TP.HCM.

Qua giám định, nạn nhân Trần Ngọc Trinh bị tỷ lệ thương tật lên đến hơn 52% trong đó thị lực cả mắt trái và phải chỉ còn 1/10 sau chấn thương. Tháng 5-2010, Cơ quan CSĐT Công an thị xã La Gi ra quyết định khởi tố bị can Long về tội cố ý gây thương tích và ra quyết định truy nã Long trên toàn quốc. Công an thị xã La Gi cũng xác định hung khí Long dùng gây án là thanh kim loại màu đen dài khoảng 1m, hình trụ.

Sau đó, do hết thời hạn điều tra mà chưa bắt được bị can nên Cơ quan điều tra ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, bị can.

11 năm sau, tháng 1-2021, khi biết mình bị truy nã, Dương Văn Long đến Công an thị xã La Gi đầu thú và Cơ quan điều tra ra quyết định phục hồi điều tra. Theo trình bày của Long, mình không biết bị truy nã nên vẫn sinh hoạt, đi lại như một công dân bình thường. Năm 2015, Long về Thừa Thiên - Huế làm CMND và đến năm 2020 làm thủ tục chuyển hộ khẩu vào TP.HCM bình thường.

Đến đầu năm 2021 mới biết mình bị truy nã nên đến đầu thú và đề nghị giám định thương tật lại bị hại. Cơ quan điều tra trưng cầu giám định lại thương tích tại Phân viện Pháp y quốc gia và kết quả nạn nhân chỉ bị thương tích 2%. Ngoài ra người bị hại làm đơn không yêu cầu xử lý hình sự nên tháng 6-2021, Cơ quan điều tra Công an thị xã La Gi ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với Long.

Hồ sơ vụ án sau đó được rút về Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Bình Thuận và đến tháng 10-2022, Công an thị xã La Gi có quyết định phục hồi điều tra bị can và PC02 tiếp tục ra quyết định truy nã Long trên toàn quốc.

PHƯƠNG NAM