Hải Phòng: Nhiều người vi phạm giao thông bị lập biên bản.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc trận chung kết giữa Việt Nam và Thái Lan, hàng vạn người dân thành phố Cảng Hải Phòng đã đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng, chức vô địch của đội tuyển. Pháo sáng được đốt trên khắp các nẻo đường.

Trong tối nay, lực lượng công an thành phố cũng đã ra quân để bảo đảm an ninh trật tự. Nhiều trường hợp bị công an quận Hồng Bàng lập biên bản về các lỗi như không đội mũ bảo hiểm, nồng độ cồn....