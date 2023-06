Người mua chuộng căn hộ đã hoàn thiện

(PLO)- Nhu cầu mua căn hộ đã hoàn thiện để ở tại các đô thị lớn như TP.HCM vẫn tăng dần trong những năm qua.

Trong bối cảnh thị trường đang trầm lắng, nhiều nhà đầu tư đang có xu hướng cất tiền vào phân khúc căn hộ chung cư đã hoàn thiện hoặc dự án chuẩn bị bàn giao nhà để vừa khai thác cho thuê vừa bảo đảm an toàn pháp lý.

Căn hộ vẫn sáng nhất thị trường

Qua thời đầu cơ, lướt sóng để sinh lời nhanh, nhiều nhà đầu tư có tiền nhàn rỗi đã cơ cấu lại cách thức đầu tư. Họ tìm kiếm những phân khúc ít rủi ro mà vẫn khai thác sinh lợi.

Ông Đức Tân (quận 10, TP.HCM) cho biết không thể để tiền nằm một chỗ, gửi ngân hàng hay đầu tư những lĩnh vực khác đang rất khó. Vì vậy nhóm những nhà đầu tư của ông quyết định chọn tập trung vào căn hộ chung cư. Tuy nhiên, ông Tân không chọn dự án chưa xây mà là những căn hộ có pháp lý rõ ràng, đã hoàn thiện, bàn giao mới được ông ưu tiên xuống tiền.

Lý giải điều này, ông Tân cho biết nhiều chung cư dù hoàn thiện nhưng pháp lý vướng mắc thì khả năng rủi ro về thanh khoản rất cao. Căn hộ hoàn thiện thì có thể khai thác cho thuê hoặc sử dụng vào nhiều mục đích cho nhà đầu tư. Cơ bản vẫn sinh lợi, chấp nhận lợi nhuận ít nhưng an toàn.

Vừa bán cắt lỗ hai mảnh đất vườn ở Bình Phước, anh Minh Tuấn (quận 12) dồn tiền mua một căn hộ ở TP Thủ Đức.

“May mắn thoát được hàng đất nền ở tỉnh chứ không thì sẽ chôn vốn nhiều năm. Tôi chấp nhận lỗ vài trăm triệu đồng nhưng trong rủi có may, tôi mua được căn hộ đã bàn giao được hai năm trên đường Phạm Văn Đồng, chung cư còn mới, tiện ích tốt, giao thông thuận tiện nên mua xong có người thuê ngay. Tính ra tiền thuê nhà hằng tháng bù đắp được khoản trả vay ngân hàng” - anh Tuấn chia sẻ.

Không chỉ đầu tư, nhiều người mua nhà để ở cũng đặt tiêu chí chọn những căn hộ chung cư đã hoàn thiện, bàn giao, pháp lý rõ ràng hoặc đã có sổ hồng. Chị Ngọc Tuyết (quận 7) chọn mua một căn hộ ở ngoại thành chuẩn bị bàn giao qua bạn bè tư vấn. Tuy mua dự án đã hoàn thiện sẽ phải tốn số tiền lớn nhưng chị Tuyết cho biết có nhà để ở ngay vẫn tốt hơn vì giảm được chi phí thuê nhà hằng tháng gần 10 triệu đồng.

“Mình cố gắng trả ngân hàng vài năm nhưng được cái có nhà để ở, con cái có không gian sống tốt hơn, tiền thuê nhà hằng tháng thì bù qua tiền trả lãi vay. Căn hộ có pháp lý rõ ràng, xây đúng tiến độ, tiện ích tốt thì chọn mua chứ mình sợ mấy vụ tranh chấp chung cư, không được cấp sổ lắm” - chị Tuyết nói.

Tích cực nửa cuối năm

Ông Nguyễn Vũ, Giám đốc Trung tâm Giao dịch bất động sản (BĐS) Căn Nhà Mới, cho biết khảo sát mới đây của một đơn vị nghiên cứu thị trường TP.HCM cho thấy 80% lượng giao dịch thành công trong bối cảnh thị trường khó khăn đến từ những dự án chung cư có pháp lý vững chắc và tiến độ xây dựng đảm bảo như cam kết. Các khách hàng có sẵn tiền sẽ xem xét kỹ càng yếu tố này cũng như tính pháp lý của dự án, đây là yếu tố quyết định để mua căn hộ chung cư.

Từ nay đến cuối năm 2023, ông Vũ dự báo phân khúc căn hộ tiếp tục có nhiều tích cực, nhất thị trường tại TP.HCM. Nhu cầu nhà đầu tư và người mua nhà để ở tìm kiếm những căn hộ đã hoàn thiện tăng. So với nhiều loại hình đầu tư BĐS khác, căn hộ hoàn thiện có tính an toàn rất cao. Căn hộ còn đang xây dựng có thể vướng phải vấn đề về nguồn vốn, tiến độ, thời điểm bàn giao nhà, pháp lý. Nhà phố, đất nền có thể gặp tình trạng giải tỏa, đóng băng… còn căn hộ hoàn thiện hầu như tránh được hết những rủi ro trên, luôn có nhu cầu lớn và giá tăng ổn định 5%-10%/năm.

“Một lợi thế đối với căn hộ hoàn thiện là trước khi mua, người mua nhà có thể quan sát đầy đủ không gian, vị trí, chất lượng nhà ở, kiểm tra hệ thống PCCC, an toàn điện, vấn đề an ninh, chỗ để xe… Nhiều loại hình thuê chỗ ở khác không có được những tiện nghi như căn hộ chung cư” - ông Vũ phân tích.

Theo ông Đỗ Hoàng Dương, chuyên gia BĐS, đứng sau nhà phố hiện hữu đang thu hút những nhà đầu tư có năng lực tài chính thì căn hộ hoàn thiện cũng được quan tâm.

Nhu cầu thuê căn hộ luôn rất cao nên ngôi nhà của bạn sẽ ít khi nào để trống. Nhu cầu luôn tăng dần theo từng năm, giá thuê lẫn giá trị căn hộ cũng tăng, đặc biệt bối cảnh nguồn cung chung cư đô thị sẽ giảm dần do cạn quỹ đất. Lợi nhuận này cao hơn so với việc gửi tiền trong ngân hàng mà lại ổn định, an toàn so với lướt sóng nhà đất.

“Đây cũng là thời điểm để nhà đầu tư và người mua tìm mua căn hộ vì thị trường đang chững lại, thanh khoản hạn chế. Những căn hộ có giá tốt, thậm chí chủ nhà phải giảm giá để bán nhanh do khó khăn tài chính ngày càng nhiều. Tuy nhiên, qua năm 2024 thì tình hình thị trường sẽ khác” - ông Dương chia sẻ.

Doanh nghiệp kinh doanh BĐS tiếp tục khó khăn Theo thông tin báo cáo của Cục Đăng ký kinh doanh (Bộ KH&ĐT), số liệu tình hình đăng ký doanh nghiệp sáu tháng đầu năm 2023 cho thấy kinh doanh BĐS tiếp tục là lĩnh vực chịu áp lực và ảnh hưởng nặng nề nhất. Cụ thể, số doanh nghiệp gia nhập thị trường và số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực này đều có mức sụt giảm rất mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, mức giảm lần lượt là 59% và 54%. Số doanh nghiệp kinh doanh BĐS rút khỏi thị trường lại có xu hướng tăng cao, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm 2022.

