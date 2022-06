Người Việt tìm tới tự do tài chính, khó có thể bỏ qua bảo hiểm sức khỏe

Có thể nói, đại dịch COVID-19 đã khiến người tiêu dùng phải đánh giá lại thói quen tiêu dùng hiện tại và kế hoạch tài chính dài hạn của mình. Người tiêu dùng Việt Nam được cho là thận trọng nhất trên thế giới. Hai phần ba (67%) cẩn thận hơn với tài chính cá nhân của họ so với trước đại dịch. Trong khi đó, một phần ba (34%) ưu tiên bảo vệ các khoản tài chính hộ gia đình của họ đề phòng trường hợp khẩn cấp. Con số này cao hơn gần 10% so với mức trung bình toàn cầu. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, người tiêu dùng Việt Nam muốn tiết kiệm, đầu tư và bảo vệ gia đình khỏi những khó khăn về tài chính và đang tìm kiếm các giải pháp phù hợp.

Đáng chú ý, một trong những nguyên tắc hàng đầu của việc hoạch định tài chính cá nhân/gia đình là việc không chịu sự phụ thuộc vào các khoản chi có thể phát sinh trong tương lai, bao gồm cả các khoản chi bất thường do tai nạn ốm đau, bệnh tật… Theo đó, bảo hiểm sức khỏe chính là “món hàng thiết yếu” giải quyết các bài toán tài chính trong dài hạn, giúp người dân đến gần với mục tiêu độc lập tài chính hay tự do tài chính.

Nắm bắt nhu cầu thiết thực từ người dùng, Bảo hiểm Bảo Việt đang cung cấp sản phẩm Bảo Việt An Gia với mục tiêu trọng tâm giúp khách hàng “An tâm tận hưởng hưởng cuộc sống”. Với Bảo Việt An Gia, những lo lắng về chi phí điều trị nội trú, ngoại trú khi không may xảy ra ốm đau, bệnh tật sẽ được xóa bỏ.

Cụ thể, Bảo Việt An Gia cung cấp cho khách hàng quyền lợi vượt trội: Quyền lợi bảo hiểm cơ bản lên đến 454 triệu đồng/người/năm; không mất thời gian thu thập hồ sơ yêu cầu bồi thường và không phải thanh toán viện phí; Dịch vụ bảo lãnh viện phí ưu việt 24/7 tại gần 200 bệnh viện chất lượng cao trên cả người, Bồi thường nhanh, chính xác trong vòng 15 ngày làm việc.

Những người có nhu cầu với bảo hiểm sức khỏe khá đa dạng, từ những người lớn tuổi, muốn tìm kiếm và chuẩn bị những kế hoạch tài chính cho giai đoạn nhiều biến cố sức khỏe, những người trung niên muốn chuẩn bị cho kế hoạch hưu trí cho tới các gia đình trẻ hiện đại, sống chủ động và mong muốn lập kế hoạch tài chính rõ ràng cho tương lai của gia đình họ. Theo đó, Bảo Việt An Gia cũng là sự lựa chọn dành cho mọi đối tượng, với tệp khách hàng mở rộng cho mọi công dân và người nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ 15 ngày tuổi tới 65 tuổi.

Đáng chú ý, với mức phí tham gia bảo hiểm từ 1.300.000 đồng/năm, khách hàng có thể lựa chọn quyền lợi bảo hiểm đa dạng theo nhu cầu: Bảo hiểm điều trị nội trú, ngoại trú, quyền lợi bảo hiểm tai nạn cá nhân, bảo hiểm sinh mạng… Chưa kể, kể từ ngày 20-04 đến hết ngày 20-06, khách hàng sẽ được giảm ngay 15% phí khi tham gia chương trình Bảo Việt An Gia. Đây là mức phí phù hợp với khả năng chi tiêu của người tiêu dùng Việt, đồng thời là mức chi phí hợp lý trong bối cảnh nguồn thu nhập vẫn chịu ảnh hưởng bởi đại dịch.

Trong đó, hạn mức quyền lợi bảo hiểm lên tới 1 tỷ đồng/năm, quyền lợi thai sản 31 triệu đồng/năm, quyền lợi nha khoa 15 triệu đồng/năm… Mức quyền lợi này là giải pháp tài chính hữu hiệu đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng dịch vụ y tế cao cấp tại Việt Nam. Chưa kể, đây cũng là những quyền lợi cần thiết và đẩy đủ nhất đối với đa số đối tượng người dùng, cũng như các biến cố sức khỏe trong đời sống…

Trước đó, Bảo hiểm Bảo Việt cùng Tập đoàn Hitachi và Công ty TNHH Hitachi Asia (Việt Nam) đã hợp tác triển khai dịch vụ tư vấn sức khỏe tích hợp ngay trên ứng dụng quản lý bảo hiểm Baoviet Direct của Bảo hiểm Bảo Việt với tên gọi “Sức khỏe là Vàng” nhằm hướng tới tạo ra những đổi mới trong lĩnh vực Bảo hiểm, góp phần nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe, ngăn ngừa bệnh tật cho người Việt. Đây là dịch vụ giá trị gia tăng được cung cấp miễn phí dành riêng tới khách hàng tham gia bảo hiểm của Bảo Việt, giúp khách hàng có thể nắm bắt các rủi ro về sức khỏe của bản thân một cách trực quan, cũng như nhận được các tư vấn sức khỏe phù hợp chỉ thông qua vài bước đăng nhập và cung cấp thông tin trên ứng dụng Bao Viet Direct.

Theo đó, khách hàng sau khi nhập các thông tin sức khỏe cần thiết, tính năng tư vấn sức khỏe “Sức khỏe là Vàng” trên Baoviet Direct - ứng dụng nền tảng công nghệ trí thông minh nhân tạo (AI) – sẽ phân tích các chỉ số, thói quen sinh hoạt, các chỉ số xét nghiệm, tiền sử bệnh đã có để đưa ra những thông tin hữu ích về sức khỏe hiện tại của khách hàng, đánh giá các rủi ro sức khỏe tiềm ẩn... Các bệnh được dự đoán là 8 bệnh nghiêm trọng bao gồm: bệnh ung thư/u ác tính, bệnh tim mạch, bệnh tiểu đường, bệnh tai biến mạch máu não, bệnh thận, bệnh cao huyết áp, bệnh tuyến tụy, bệnh về gan. Ứng dụng còn đưa ra các nguyên nhân, thói quen không tốt dễ dẫn đến rủi ro và các khuyến cáo giúp thay đổi hành vi một cách cụ thể, góp phần gia tăng sức khỏe. Tính năng mới thuận tiện, thiết thực này sẽ giúp khách hàng nhận định và lường trước được những rủi ro có thể xuất hiện, từ đó nâng cao ý thức về sức khỏe bản thân, chủ động trong việc xây dựng cho mình các kế hoạch bảo hiểm tài chính phù hợp.

