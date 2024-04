Người xin khai thác 'kho báu' 3 tấn vàng thông tin về việc phải đi vác muối thuê 09/04/2024 11:35

(PLO)- Người xin khai thác “kho báu” cho biết mình không nằm mơ mà tất cả đều có cơ sở và chi phí đều do phía đối tác lo.

Ngày 9-4, trao đổi với PLO, ông Huỳnh Phú Tân (42 tuổi, ngụ xã Long Điền, huyện Long Hải, tỉnh Bạc Liêu) cho biết đang tiếp tục liên hệ với Sở VH-TT&DL Bình Thuận để xin giấy phép khai thác “kho báu” 3 tấn vàng dưới sông Cà Ty, Phan Thiết.

Sông Cà Ty chảy giữa lòng TP Phan Thiết, nơi ông Tân cho rằng có "kho báu" 3 tấn vàng do quân đội Nhật chôn giấu. Ảnh: GOOGLE MAP

Theo ông Tân, gần đây có một số thông tin cho rằng ông nằm mơ thấy “kho báu” quân đội Nhật chôn giấu dưới sông Cà Ty là không đúng mà ông có cơ sở rõ ràng.

“Lãnh đạo UBND xã Long Điền đã làm việc với tôi và tôi đã khẳng định điều này. Thời gian qua, tôi âm thầm làm hồ sơ, thủ tục xin phép, gia đình tôi hoàn toàn không hề biết. Do đó, khi có người hỏi, gia đình tôi sợ tôi làm gì vi phạm pháp luật nên nói rằng tôi nằm mơ thấy để cho qua chuyện” - ông Tân chia sẻ.

Theo ông Tân, nếu được tỉnh Bình Thuận cấp phép, ông phải điều chỉnh thời gian khai quật “kho báu” bắt đầu từ ngày 10-2-2025 và kết thúc ngày 20-2-2025, không thể khai quật kho báu vào tháng 5-2024 do thời gian quá gấp.

Trả lời câu hỏi về việc hàng ngày phải đi vác muối thuê thì kinh phí đâu để khai quật “kho báu” và ký quỹ nửa tỷ đồng, ông Tân cho biết mọi việc đã được ông tính toán.

“Chi phí khai quật, tiền ký quỹ đều do phía đối tác của tôi lo. Hiện 3 công ty xây dựng là đối tác cơ bản đã đồng ý và chỉ chờ có giấy phép là triển khai” - ông Tân khẳng định.

Theo ông Tân, nếu được cho phép sẽ khai quật "kho báu" vào khoảng tháng 2-2025. Ảnh: PN

Theo ông Tân, trước đây ông là thầu xây dựng nhưng do làm ăn thất bại nên thỉnh thoảng rảnh rỗi ông có đi vác muối thuê.

“Đi vác muối thuê là việc làm không vi phạm pháp luật và cũng chẳng liên quan gì đến việc khai thác “kho báu” 3 tấn vàng dưới sông Cà Ty, vì như tôi đã nói tất cả chi phí đều do phía đối tác của tôi lo” - ông Tân cho biết.

Như PLO đã đưa tin, đầu tháng 4-2024, ông Huỳnh Phú Tân gửi đơn đến UBND tỉnh Bình Thuận và Sở VH-TT&DL tỉnh xin khai thác vật quý. Cụ thể, ông Tân cho biết ông tổ của ông đã phát hiện quân đội Nhật chôn giấu khoảng 3 tấn vàng và vật quý dưới dòng sông Cà Ty đoạn qua TP Phan Thiết.

“Do thời gian quá dài nên tư liệu và hình ảnh không còn, chỉ truyền đến đời tôi và hiện giờ tôi biết được địa điểm mà thôi” - đơn của ông Tân khẳng định.

Theo ông Tân, nếu được cho phép, thời gian dự kiến khai thác “kho báu” sẽ từ ngày 1-5 đến ngày 10-5-2024 hoặc từ ngày 10-2-2025 đến ngày 20-2-2025 và ông Tân sẽ phối hợp với 3 công ty xây dựng là đối tác để khai thác.

Đối với biện pháp an toàn trong khai thác “kho báu”, ông Huỳnh Phú Tân đề nghị cử 10 cán bộ công an bảo vệ an toàn trong thời gian khai thác và cán bộ tài chính kiểm kê tài sản sau khi khai thác được để đưa tài sản về Kho bạc nhà nước tỉnh Bình Thuận.

Ông Tân cũng yêu cầu cử 2 cán bộ có kinh nghiệm xử lý chất nổ để xử lý nếu phát hiện chất nổ và tất cả chi phí đều do ông Tân bỏ ra.

“Tôi xin cam kết nếu được sự cho phép tôi sẽ ký quỹ khắc phục môi trường tại Kho bạc nhà nước tỉnh Bình Thuận, số tiền là 500 triệu đồng và xin nhận lại sau khi bàn giao mặt bằng như hiện trạng ban đầu.

Tài sản khai thác được tôi xin nhận 30% tổng tài sản thu được, 70% còn lại tôi xin bàn giao cho Kho bạc nhà nước tỉnh Bình Thuận để các cấp lãnh đạo xử lý” - ông Tân nêu rõ.