Nguyên nhân TP.HCM thiếu phôi bằng lái xe

Chiều 28-11, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM đã có thông tin về việc cấp đổi giấy phép lái xe cho người dân.

Ông Bùi Hòa An cho biết sau khi Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ được Quốc hội thông qua vào tháng 6-2024, người dân hiểu lầm rằng bằng lái cũ không sử dụng được. Việc này dẫn đến tình trạng người dân đăng ký cấp đổi giấy phép lái xe tăng đột biến.

Theo ông Bùi Hòa An, hằng năm các tỉnh, thành tổng hợp nhu cầu số lượng phôi bằng và đăng ký với Cục Đường bộ để đấu thầu. Những năm trước, TP.HCM ký phụ lục hợp đồng để mua lại khoảng 550.000 - 600.000 phôi bằng (chiếm khoảng 20% cả nước). Năm nay, TP đã tăng thêm 10% nhưng vẫn thiếu phôi bằng lái và không đáp ứng được nhu cầu.

Ông Bùi Hòa An nêu thực tế hiện có những tỉnh đã dừng cấp đổi, dừng thi vì không còn phôi bằng lái để cấp mới. Vì vậy, người dân ở các tỉnh đổ về TP.HCM để cấp đổi giấy phép lái xe. Hiện số lượng cấp đổi tại TP tăng 80%. Ông cho biết Cục Đường bộ đã tổng hợp nhu cầu của các tỉnh, thành và tiếp tục tổ chức đấu thầu.

“Dự kiến từ nay đến tháng 12, TP cần có 850.000 phôi bằng lái. Chúng tôi được một số nhà cung cấp ứng trước nhưng không đủ nên buộc phải kéo dài thời gian cấp trả bằng lái, mong bà con thông cảm cùng TP.HCM chờ”- ông Bùi Hòa An nói.

Ông Bùi Hòa An cũng thông tin vừa qua, ngành giao thông đã phối hợp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cập nhật các loại giấy phép lái xe trên phần mềm VNEID trước khi người dân nhận bằng lái cứng.

Ông nêu rõ, tất cả giấy phép lái xe còn thời hạn, kể cả được cấp từ trước năm 1995 đều có giá trị sử dụng sau ngày 1-1-2025 đến thời điểm hết hạn.

Về tình trạng vé tàu, xe dịp Tết, ông Bùi Hòa An dự kiến Tết năm nay trung bình phục vụ bình quân 94.000 lượt khách tại các bến và bình quân 6.500 chuyến, tăng khoảng 6 – 10% so với cùng kỳ và tăng khoảng 50% so với ngày thường.

Ông cho biết Sở GTVT đã triển khai kế hoạch phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các dịp lễ hội Xuân Ất Tỵ năm 2024.

“Xin khẳng định lại là xe khách không thiếu. Bà con có thể mua vé trước một cách chủ động, thuận lợi trên các trang thông tin điện tử của các bến xe”- ông Bùi Hòa An khẳng định.