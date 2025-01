Nguyễn Trần Hữu Thắng - Người tiên phong chăm sóc tóc trung niên, kiến tạo thương hiệu NBIYAN 16/01/2025 08:37

(PLO)- Bước qua tuổi trung niên, mái tóc không chỉ là dấu ấn thời gian mà còn phản ánh phong thái và sự tự tin. Hiểu rõ điều này, ông Nguyễn Trần Hữu Thắng đã sáng lập thương hiệu NBIYAN với sứ mệnh mang đến giải pháp chăm sóc tóc toàn diện, an toàn từ thiên nhiên.

Qua từng sản phẩm và dịch vụ, NBIYAN không chỉ giúp khách hàng giữ gìn vẻ đẹp tự nhiên mà còn khẳng định bản lĩnh trung niên, vượt qua thử thách thời gian.

Tuổi trung niên – Khi mái tóc trở thành dấu ấn thời gian

Bước qua tuổi trung niên, mái tóc không chỉ là một phần ngoại hình mà còn kể câu chuyện về hành trình thời gian. Những dấu hiệu như bạc màu, gãy rụng hay mất độ bóng mượt thường khiến nhiều người lo lắng, ảnh hưởng đến sự tự tin và phong thái thường thấy.

Nhận thức sâu sắc về vấn đề này, ông Nguyễn Trần Hữu Thắng – nhà sáng lập thương hiệu chăm sóc tóc NBIYAN – chia sẻ: “Một mái tóc khỏe đẹp không chỉ giúp người trung niên duy trì phong độ mà còn là nguồn năng lượng tích cực để sẵn sàng đương đầu với những thử thách trong cuộc sống.”

NBIYAN – Gìn giữ vẻ đẹp tự nhiên, khẳng định bản lĩnh trung niên

Nhiều nghiên cứu cho thấy, chăm sóc tóc đúng cách có thể giúp người trung niên trông trẻ hơn rõ rệt, thậm chí còn hiệu quả hơn việc chăm sóc da mặt. Hiểu được tầm quan trọng đó, năm 2016, ông Nguyễn Trần Hữu Thắng đã sáng lập thương hiệu NBIYAN với sứ mệnh mang đến giải pháp toàn diện, an toàn và bền vững cho mái tóc trung niên. NBIYAN, viết tắt của “Natural Beauty In Your Arm” (Vẻ đẹp tự nhiên trong vòng tay bạn), cam kết sử dụng thành phần tự nhiên, không chứa hóa chất độc hại. Không chỉ cung cấp sản phẩm chăm sóc tóc, thương hiệu còn mong muốn giúp khách hàng lấy lại sự tự tin, phong độ và cảm giác trẻ trung trong từng khoảnh khắc.

Với các cơ sở tại TP.HCM, NBIYAN luôn đặt khách hàng làm trung tâm, mang đến trải nghiệm dịch vụ chất lượng cùng các sản phẩm tối ưu dành riêng cho người trung niên.

Sản phẩm chủ lực của NBIYAN – Đáp ứng trọn vẹn nhu cầu chăm sóc tóc

- Nước nhuộm phủ bạc:

Với thông điệp “Thách thức không gây kích ứng da đầu”, nước nhuộm phủ bạc NBIYAN giúp giữ màu lâu bền, chịu được hơn 300 lần gội. Công thức đặc biệt từ 36 thành phần ngũ cốc và thảo mộc giúp tăng độ bóng tóc lên 34%, đồng thời giảm thiểu tình trạng khô xơ và gãy rụng. Sản phẩm không chứa amoniac, phù hợp với cả da đầu nhạy cảm.

- Tinh chất mọc tóc NBIYAN:

Được thiết kế với 5 tác động toàn diện, tinh chất mọc tóc NBIYAN làm sạch sâu da đầu, giảm nhiệt, ngăn chặn hormone DHT gây rụng tóc, bổ sung dưỡng chất nuôi tóc khỏe mạnh và chống bạc tóc nhờ các hoạt chất chống oxy hóa. Đây là lựa chọn tối ưu để phục hồi và tái tạo sức sống cho mái tóc trung niên.

Thương hiệu của sự tận tâm và khác biệt

NBIYAN không chỉ tập trung vào hiệu quả sản phẩm mà còn mang đến một triết lý khác biệt: chăm sóc mái tóc là chăm sóc tinh thần. Với sự tận tâm trong từng sản phẩm, thương hiệu đã đồng hành cùng hàng nghìn khách hàng trung niên, giúp họ tìm lại phong thái tự tin và vẻ đẹp bản lĩnh.

Trong hành trình khẳng định vị thế thương hiệu, Nguyễn Trần Hữu Thắng không chỉ đem đến giải pháp chăm sóc tóc mà còn truyền cảm hứng sống tích cực đến cộng đồng trung niên. NBIYAN chính là người bạn đồng hành đáng tin cậy, giúp mỗi người giữ vững phong độ và sẵn sàng tỏa sáng trước mọi thử thách của thời gian.