Nhà bà Nữ, Đất rừng phương Nam...được tìm kiếm nhiều trên Google

Mới đây, Google đã công bố danh sách Google year in search 2023 (Google một năm tìm kiếm).

Đây là danh sách phản ánh xu hướng tìm kiếm, mức độ quan tâm của người Việt trong năm 2023.

Nhà bà Nữ được tìm kiếm nhiều nhất trên Google 2023

Danh sách này có 9 chủ đề gồm tìm kiếm về AI, thể thao, game, du lịch, phim chiếu rạp, cách làm, công thức món ăn, định nghĩa – là gì và địa điểm gần đây.

Ở chủ đề phim chiếu rạp, khán giả Việt đã dành sự tìm kiếm khủng cho các dự án điện ảnh.

Nhà bà Nữ là từ khoá được tìm kiếm nhiều trên Google. Ảnh: ĐPCC

Theo đó, top 10 phim được tìm kiếm nhiều nhất năm 2023 tại Việt Nam gồm Nhà bà Nữ, Oppenheimer, Chị chị em em 2, Đất rừng phương Nam, Xứ sở các nguyên tố, Avatar 2, Người vợ cuối cùng, Lật mặt 6, Conan movie 26, Siêu lừa gặp siêu lầy.

Có thể thấy có 6/10 phim Việt góp mặt vào danh sách này như Nhà bà Nữ, Đất rừng phương Nam, Chị chị em em 2....

Nhà bà Nữ là phim gia đình do Trấn Thành làm sản xuất kiêm đạo diễn. Đây là phim thứ hai nam MC làm đạo diễn, sau thành công của Bố già.

Đất rừng phương Nam cũng được tìm kiếm nhiều

Công chiếu vào dịp Tết Nguyên Đán 2023, Nhà bà Nữ nhận được nhiều sự ủng hộ từ công chúng. Phim có doanh thu 475 tỷ đồng, soán ngôi thành tích của Bố già trước đó và trở thành phim điện ảnh có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt Nam.

Bộ phim quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi trong làng giải trí như Trấn Thành, Lê Giang, NSND Ngọc Giàu, Uyển Ân, Khả Như, Song Luân, Lê Dương Bảo Lâm...

Sau thành công tại phòng vé Việt Nam, Nhà bà Nữ được công chiếu tại nhiều quốc gia: Hoa Kỳ, Australia, Singapore và Canada, lấy tựa đề tiếng Anh là The House of No Man.

Diễn viên Hoàng Yến xuống tóc tham gia khoá tu

Trên trang cá nhân, diễn viên Hoàng Yến chia sẻ hình ảnh cô xuống tóc xuất gia, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng.

Trong video, Hoàng Yến tiết lộ những ngày qua, cô xuất gia gieo duyên, trải nghiệm thành một người tu đúng nghĩa tại Bồ Đề Đạo Tràng (Ấn Độ).

"Nhân duyên lạ kỳ lắm, đạo Phật giúp tôi nhìn nhận lại chính thân tâm của mình, tìm ra được mục đích sống đích thực của đời mình. Nhờ đó tôi dần thoát ra khỏi cái tôi bé nhỏ để đem tình yêu thương vô điều kiện lan tỏa khắp muôn nơi. Tôi tin rằng bất cứ ai đến với đạo Phật chân chính sẽ đều thấy như vậy" – nữ diễn viên chia sẻ.

Nữ diễn viên cũng bày tỏ niềm hạnh phúc vì tìm thấy sự an lành, bình yên khi tìm đến Phật pháp. Ảnh: NVCC

Nói về lần xuống tóc này, Diễn viên Hoàng Yến cho biết bản thân giác ngộ được rất nhiều điều.

Diễn viên Hoàng Yến sinh năm 1976, trưởng thành từ lớp đào tạo Diễn viên khóa 2 của Nhà hát Tuổi trẻ, Hà Nội. Cô từng tham gia các phim truyền hình như Đi qua bóng tối, Chủ tịch tỉnh, Giấc mơ hạnh phúc, Giọt nước rơi, Về nhà đi con...

Hoàng Yến có đời tư gập ghềnh và nhiều sóng gió khi trải qua 4 cuộc hôn nhân. Cô kết hôn vì làm mẹ ở tuổi 18, sau đó quyết định ra đi vì người chồng đầu tiên có phụ nữ khác. Ở chuyến đò thứ 2, Hoàng Yến có thêm bé gái nữa nhưng cuộc hôn nhân này cũng chỉ kéo dài 4 năm rồi đường ai nấy đi.

Huyền Lizzie áp lực khi thay vai của Hoàng Hà

Thay cho Hoàng Hà (vai Lâm) trong phần 2 phim Chúng ta của 8 năm sau, Huyền Lizzie thừa nhận cô khá áp lực.

Diễn viên Hoàng Hà trong phim

"Thực sự Hoàng Hà diễn rất hay, tôi đánh giá rất cao về khả năng của bạn ấy. Hơn nữa, tình yêu tuổi thanh xuân của Dương và Lâm quá tuyệt vời, khiến khán giả rất yêu Dương và Lâm của phần 1.

Phim thành công ở phần 1, được khán giả yêu mến, tôi mừng lắm, vì đó là tiền đề để phần 2 được đón nhận. Tuy nhiên, đó cũng lại là áp lực khi tôi đảm nhận vai Dương của 8 năm sau. Khi nhận vai diễn đã áp lực, kết thúc phần 1, chuẩn bị lên sóng phần 2 tôi còn áp lực hơn nữa’ – nữ diễn viên chia sẻ

Huyền Lizzie khẳng định, cô hiểu tâm lý của khán giả nên sẵn sàng chấp nhận mọi lời khen chê, so sánh.

Osen Ngọc Mai trở lại với 'Theo em về nhà' sau loạt những ồn ào, biến cố (PLO)- Osen Ngọc Mai trở lại đường đua âm nhạc với "Theo em về nhà", ca khúc cũng đánh dấu nữ ca sĩ lần đầu bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

THĂNG BÌNH