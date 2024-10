Nhà thầu khảo sát mỏ cát trên sông Ba Lai ở Bến Tre để phục vụ thi công cao tốc 13/10/2024 08:56

Ngày 13-10, Sở TN&MT tỉnh Bến Tre cho biết hiện đơn vị này đang phối hợp với nhà thầu là Công ty Cổ phần xây dựng và Lắp máy Trung Nam - nhà thầu thi công dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1) tiến hành khảo sát, đánh giá, lập hồ sơ để chuẩn bị khai thác khu vực mỏ cát trên sông Ba Lai (đoạn xã Phong Nẫm (huyện Giồng Trôm) - xã Châu Hưng - xã Thới Lai (huyện Bình Đại).

Khu vực mỏ cát trên có diện tích khoảng 48 ha, trữ lượng khảo sát khoảng 900.000m3 cát. Nguồn cát tại khu vực mỏ cát này chủ yếu phục vụ nguồn vật liệu cát san lấp cho dự án Thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1).

Các đơn vị thực hiện khảo sát, đánh giá trữ lượng cát tại khu vực mỏ cát trên sông Ba Lai phục vụ cho thi công dự án đường cao tốc

Cũng theo Sở TN&MT tỉnh Bến Tre, sau khi hoàn tất các thủ tục, dự kiến vào khoảng cuối tháng 10 năm nay, tỉnh sẽ giao mỏ cát trên sông Ba Lai đoạn đoạn qua xã Phong Nẫm (huyện Giồng Trôm) - xã Châu Hưng - xã Thới Lai (huyện Bình Đại) cho nhà thầu thực hiện khai thác theo cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 106 của Quốc hội về thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ.

Nhằm tạo điều kiện triển khai dự án đáp ứng tiến độ theo Nghị quyết của Chính phủ, trước đó Sở GTVT tỉnh Hậu Giang cũng đã có công văn gửi UBND tỉnh Bến Tre, Sở TN&MT tỉnh Bến Tre đề nghị tạo điều kiện cho nhà thầu triển khai các thủ tục để thực hiện khai thác mỏ cát trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ nguồn cát san lấp cho dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

UBND tỉnh Bến Tre cũng đã thống nhất chủ trương cho phép Công ty Cổ phần xây dựng và Lắp máy Trung Nam - nhà thầu thi công dự án tiến hành khảo sát, thăm dò mỏ cát trên sông Ba Lai đoạn xã Phong Nẫm (huyện Giồng Trôm) - xã Châu Hưng - xã Thới Lai (huyện Bình Đại) để hoàn thiện hồ sơ và khai thác cát phục vụ thi công dự án.

Ngoài khu vực mỏ cát nêu trên, hiện Sở TN&MT tỉnh Bến Tre đang phối hợp với đơn vị tổ chức đấu giá mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 3 mỏ cát đã có kết quả thăm dò gồm: Mỏ Qưới Sơn trên sông Tiền (thuộc xã Qưới Sơn, huyện Châu Thành); Mỏ An Hiệp - An Ngãi Tây trên sông Hàm Luông (xã An Ngãi Tây và xã An Hiệp, huyện Ba Tri); Mỏ An Đức - An Hòa Tây trên sông Hàm Luông (xã An Đức và An Hòa Tây, huyện Ba Tri).

Theo kế hoạch, sau khi tổ chức đấu giá xong, Sở TN&MT tỉnh sẽ phối hợp thực hiện các thủ tục về đánh giá tác động môi trường và dự kiến đến cuối tháng 1-2025 thẩm định hồ sơ cấp phép và trình UBND tỉnh cấp quyền khai thác các mỏ cát cho các đơn vị trúng đấu giá.

Nguồn cát tại các mỏ cát được đưa ra đấu giá này sẽ cung cấp cho các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh và các công trình trọng điểm phía Nam, trong đó có dự án đường Vành Đai 3 TP.HCM.