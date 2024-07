Nhạc kịch 'Shrek: On National Tour' đến với khán giả TP.HCM 11/07/2024 16:29

(PLO)- Vở nhạc kịch mang tên Shrek: On National Tour sẽ đến với khán giả TP.HCM trong hai ngày 12 và 13-7. Shrek truyền tải một thông điệp ý nghĩa dành cho nhiều lứa tuổi.

Vào ngày 12 và 13-7 tại sân khấu nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) sẽ diễn ra vở nhạc kịch mang tên Shrek: On National Tour.

Đơn vị tổ chức Shrek: On National Tour là The YOUniverse. Đây là thành viên của Pacific Ocean Partners Group (POP) có trụ sở tại Sydney, Úc, và là một hệ sinh thái về nghệ thuật - sáng tạo.

The YOUniverse là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu bản quyền nhạc kịch Broadway và tổ chức sản xuất các vở nhạc kịch lớn tại Việt Nam như vở Alice in Wonderland, Shrek: The Musical...

Shrek là câu chuyện cổ tích tuổi thơ mà mỗi đứa trẻ được thưởng thức khi còn thơ ấu. Với những giai điệu đã thành bất hủ như: Big Bright Beautiful World, What’s up Duloc…,

Vở nhạc kịch đem tới cho các bạn khán giả câu chuyện nhân văn về tình bạn, tình yêu cao cả vượt qua khỏi những ranh giới về xuất thân, địa vị xã hội, phá vỡ những quy chuẩn cũ, hướng tới một xã hội bình đẳng, tốt đẹp hơn.

Vở nhạc kịch Shrek năm 2023 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Ảnh: The YOUniverse.

Câu chuyện này truyền tải một thông điệp ý nghĩa dành cho nhiều lứa tuổi. Dù bạn là ai hay tới từ đâu, hãy tự tin tỏa sáng theo cách riêng của chính mình. Lần này, Shrek được đem đến với khán giả trong diện mạo nhạc kịch Broadway - một thể loại nghệ thuật còn tương đối mới mẻ tại thị trường Việt Nam.

Năm 2023, vở nhạc kịch Shrek: The Musical lần đầu tiên được tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội, với gần 10.000 lượng tương tác và quan tâm về vở nhạc kịch, hơn 2,000 khách thưởng thức vở diễn, vô số phản hồi tốt đẹp.

Năm 2024, vở nhạc kịch Shrek: The Musical được The YOUniverse đem trở lại Việt Nam với quy mô toàn quốc, hứa hẹn thăng hoa cùng những màn trình diễn bùng nổ với bốn đêm diễn tại Hà Nội và TP.HCM.

Đây là tour diễn dài, có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của The YOUniverse, với bốn đêm diễn, 13.450 ghế.

Trong hơn 15 ngày mở bán vé, thông tin đã được tiếp cận đến 1.3 triệu người, 2.600 người tiếp cận mới nhằm tìm hiểu về vở nhạc kịch và khoảng 2.000 lượt tương tác bài viết; khách hàng mua vé vở nhạc kịch Shrek trải dài ở nhiều độ tuổi, là người Việt Nam và quốc tế đến từ nhiều nước.

Lần trở lại thứ hai này, thông điệp chủ đạo mà Shrek: On National Tour mang lại chính là sự bình đẳng: Bình đẳng giới, bình đẳng giai cấp, bình đẳng ngoại hình, tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân và ai cũng đều xứng đáng có được hạnh phúc.

Với Shrek: On National Tour, nghệ thuật góp phần xóa tan khoảng cách thế hệ và kết nối trái tim mọi người. Vì vậy, đây là vở nhạc kịch rất phù hợp để cả gia đình cùng đón xem trong mùa hè 2024.