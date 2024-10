Nhân viên ghi nước báo tiền nước vài trăm nhưng thanh toán trên app hiển thị vài triệu đồng 18/10/2024 06:09

(PLO)- Do tiền nước có nhiều chênh lệch nên phía công ty cấp nước tính bình quân giữa các tháng; sau khi Pháp Luật TP.HCM chuyển thắc mắc của khách hàng, công ty đã có điều chỉnh.

Phản ánh đến báo Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Phước Thiện, ngụ xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP.HCM, cho biết vừa qua nhân viên ghi nước đến nhà thông báo tiền nước kỳ tháng 9 của gia đình ông là 284.000 đồng. Tuy nhiên, khi ông vào app Momo thanh toán thì tiền nước lại hiển thị hơn 5 triệu đồng.

Ông Thiện cho rằng đã có sự nhầm lẫn hoặc sai sót nên hiện ông vẫn chưa thanh toán tiền nước của kỳ tháng 9.

Nhân viên ghi nước báo tiền nước vài trăm nhưng thanh toán trên app hiển thị vài triệu đồng. Ảnh: NVCC

Theo ông Thiện, vài tháng trước đường nước nhà ông bị vỡ nên ông phải thanh toán liên tiếp các kỳ, mỗi kỳ vài triệu đồng. Đến giữa tháng 8, ông đã sửa lại đường nước nên số tiền nước cần phải thanh toán chỉ bằng một nửa tháng trước.

Đến kỳ tháng 9, khi đường nước đã được sửa chữa hoàn toàn, ông Thiện cho rằng tiền nước phải được về như cũ (trước khi vỡ đường nước) là hợp lý. Thế nhưng, tiền nước lại hơn 5 triệu đồng.

“Đường nước hư, nên mấy tháng trước tháng nào tôi cũng thanh toán 5-7 triệu đồng. Giữa tháng 8 tôi sửa đường nước thì tiền nước giảm xuống còn hơn 2 triệu. Cho nên khi đường nước đã được sửa, tiền nước như nhân viên đã thông báo thì mới hợp lý, bởi trước đó gia đình tôi cũng chỉ dùng khoảng vài trăm ngàn đồng” - ông Thiện nói.

Cũng theo ông Thiện, ông đã liên hệ Xí nghiệp cấp nước sinh hoạt nông thôn (đơn vị phục vụ cấp nước địa bàn huyện Bình Chánh) nhiều lần nhưng vẫn không có câu trả lời. Ông Thiện hy vọng sớm được giải quyết để ông có thể thanh toán tiền nước.

Ngay sau khi nhận được phản ánh trên của ông Trần Phước Thiện, báo Pháp Luật TP.HCM đã có văn bản gửi Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) và Xí nghiệp Cấp nước Sinh hoạt Nông thôn để tìm hiểu. Hai đơn vị này sau đó đã có văn bản phản hồi.

Theo đó, Xí nghiệp Cấp nước Sinh hoạt Nông thôn (Xí nghiệp) cho biết ngày 14-9 nhân viên đọc số đã thực hiện ghi số nước đồng hồ nhà khách hàng Trần Phước Thiện với lượng nước tiêu thụ 22 m3, thành tiền là 284.328 đồng.

Tuy nhiên, do tiêu thụ tháng 9 của khách hàng giảm thấp hơn so với các tháng liền kề trước đó (tháng 6, 7, 8 lần lượt: 367 m3, 384 m3, 89 m3) nên Xí nghiệp tạm tính lượng nước tiêu thụ bằng phương pháp bình quân bằng 280 m3, thành tiền là 5.188.392 đồng. Do vậy, có sự chênh lệch giữa hóa đơn tiền nước trên app Momo và số tiền nhân viên báo.

Căn cứ khiếu nại về hóa đơn tiền nước tháng 9 của khách hàng, Xí nghiệp đã chủ động mang đồng hồ nước đi kiểm định vào ngày 27-9 có sự chứng kiến của ông Thiện.

Qua kết quả kiểm định, kết luận đồng hồ nước đạt yêu cầu về đo lường. Với kết quả đó, Xí nghiệp sẽ tính tiền nước theo chỉ số trên đồng hồ nước (lượng nước tiêu thụ 22 m3, thành tiền là 284.328 đồng).

Xí nghiệp sẽ thông báo kết quả kiểm định và tiền nước tháng 9 đến khách hàng để thanh toán.