Nhật Bản cấp e-visa cho đoàn khách du lịch Việt Nam

Theo thông báo từ website của Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam, từ ngày 1-11 Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán tại TP.HCM sẽ cấp e-visa cho các đoàn du khách Việt Nam.

Việc cấp thị thực điện tử bắt đầu được thực hiện sau khi đã hoàn tất công tác chuẩn bị, lần lượt từ trong số các công ty du lịch chỉ định tổ chức đoàn tour du lịch trọn gói (packagetour).

Loại thị thực được cấp theo hình thức điện tử là lưu trú ngắn hạn, nhập cảnh một lần với mục đích du lịch trong vòng 15 ngày và chỉ cấp cho người mang hộ chiếu Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam.

Phương thức hiển thị thông báo cấp thị thực. Ảnh: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Người xin cấp thị thực cần xuất trình tại sân bay “Thông báo cấp thị thực - Visa issuance notice” trên màn hình điện thoại di động (cần phải có mạng internet). Không chấp nhận xuất trình dữ liệu PDF, ảnh chụp màn hình hay bản cứng được in ra.

Bà Chung Thúy Châu, Giám đốc Kinh doanh công ty CP Truyền thông Du lịch Việt cho rằng: “Chính sách mới từ đầu tháng 11 này sẽ giúp việc xin visa khách đoàn dễ dàng hơn và chắc chắn sẽ thu hút lượng khách nhiều hơn, đặc biệt trong dịp cuối năm. Đây cũng là tín hiệu tích cực cho việc hợp tác thu hút du khách hai chiều của các hãng lữ hành Việt Nam và Nhật Bản.”



Khách du lịch Việt Nam đến Nhật Bản tăng trưởng cao nhất thế giới. Ảnh: THU TRINH

Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) đánh giá: Việt Nam là một trong những thị trường đạt tỉ lệ hồi phục và tăng trưởng lượng khách cao nhất trên thế giới.

Lượng khách Việt Nam nhập cảnh Nhật Bản vào tháng 8-2023 đạt 50.900 lượt người, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2019 và tăng 54% so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung 7 tháng đầu năm, khách Việt Nam đến Nhật Bản tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2019.

THU TRINH