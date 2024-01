Nhiều chủ sở hữu Honda HR-V 2023 báo cáo cửa sổ phía sau bị vỡ khi trời lạnh

Được biết, đây là sự cố do sản xuất đã khiến một số xe Honda HR-V có khả năng cửa sổ phía sau tự vỡ, điều này có thể dẫn đến khoang phía sau tiếp xúc với các yếu tố và các mảnh vụn thủy tinh vương vãi cả bên trong xe và trên con đường phía sau.

Hàng trăm chủ sở hữu Honda HR-V 2023 báo cáo cửa sổ phía sau bị vỡ khi trời lạnh, mặc dù Honda có kế hoạch thay kính nhưng hãng chưa tiến hành thu hồi. Ảnh: Carscoops.

Tính đến thời điểm hiện tại, vấn đề này vẫn chưa dẫn tới việc thu hồi hoặc điều tra chính thức của Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia (NHTSA- Mỹ). Tuy nhiên, nhiều chủ sở hữu đã gửi khiếu nại về vấn đề này trên trang web của NHTSA.

Được biết, cửa sổ phía sau của chiếc Honda HR-V 2023 đang được Consumer Reports thử nghiệm đã vỡ tan khi đang sưởi ấm vào một buổi sáng lạnh giá.

Giờ đây, tổ chức này đang kêu gọi thu hồi các phương tiện này để “giúp truyền thông và tối đa hóa số lượng chủ sở hữu được sửa chữa ô tô của họ”.

Mặc dù, không tiến hành thu hồi nhưng Honda đã nói với Carscoops rằng họ sẽ bắt đầu một chiến dịch cập nhật sản phẩm tự nguyện để khắc phục sự cố này, mà hãng cho rằng có liên quan đến vấn đề với bộ rã đông.

Honda đang nỗ lực để có được các bộ phận thay thế càng sớm càng tốt và cho biết họ dự kiến ​​sẽ bắt đầu thay thế các cửa sổ cho Honda HR-V 2023 vào tháng 4 hoặc tháng 5 năm 2024.

Theo một tuyên bố của Honda gần đây cho biết: “Cuộc điều tra của chúng tôi cho thấy rằng trong quá trình lắp ráp một số phương tiện, chất bịt kín dùng để cố định kính sau có thể tiếp xúc với các bộ phận làm nóng của bộ rã đông, dẫn đến điểm nóng và kính bị yếu đi theo thời gian khi bộ rã đông hoạt động”.

Mặc dù nguồn gốc của vấn đề là bộ rã đông có thể cho thấy rằng đây chỉ là sự cố của các chủ sở hữu ở phía bắc đất nước, nhưng các khiếu nại đã đến từ khắp nơi.

Theo một đơn được gửi vào ngày 23 tháng 1, đến từ một người chủ ở Las Vegas, người này cho biết kính xe Honda HR-V 2023 của họ bị vỡ khi họ đang đi trên đường cao tốc. Họ nói thêm rằng âm thanh vỡ giống như tiếng súng, khiến họ giật mình.

Sự cố này đã khiến người lái xe sợ hãi đến mức phải lạng lách hoặc chuyển hướng là một trong những lý do khiến Consumer Reports và Trung tâm An toàn Ô tô tin rằng phản ứng của Honda nên được nâng cấp thành lệnh thu hồi vì lý do an toàn.

Tuy nhiên, hiện tại, Honda cho biết những chủ xe Honda HR-V 2023 bị vỡ kính sau do bộ rã đông có thể liên hệ với đại lý gần nhất hoặc đến đường dây dịch vụ khách hàng của họ (800-999-1009) để sắp xếp sửa chữa.

