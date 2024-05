Nhiều đường tại Bình Dương ngập nặng sau mưa lớn 15/05/2024 20:49

Chiều 15-5, cơn mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Bình Dương ngập nặng. Các phương tiện bị chết máy khiến tình hình giao thông bị rối loạn.



Theo ghi nhận, khoảng 16 giờ, các địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Dương bắt đầu đón trận mưa lớn. Cơn mưa trên diện rộng kéo dài đến 19 giờ vẫn chưa kết thúc.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bình Dương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp xích đạo, vị trí ở vào khoảng 4-7 độ vĩ Bắc có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc nên từ chiều tối 15-5, trên địa bàn tỉnh có mưa to, có nơi mưa rất to.

Sau cơn mưa lớn, tại Trạm khí tượng TP Thủ Dầu Một lượng mưa đo được là 83 mm, còn Trạm khí tượng TP Dĩ an lượng mưa đo được là 60mm.

Đây được xem là cơn mưa lớn nhất sau đợt nắng nóng kéo dài tại các tỉnh phía Nam. Theo dự báo, trong vài ngày tới mưa trên diện rộng có khả năng vẫn tiếp diễn.

Mưa lớn vào giờ tan tầm khiến việc đi lại của người dân khá khó khăn

Mưa gây ngập nặng đến tận yên xe, các phương tiện bị chết máy phải dẫn bộ

Người dân phải dắt bộ xe trong khi nước ngập nửa người.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân đẩy xe qua đoạn đường bị ngập.