Đường Kha Vạn Cân, TP Thủ Đức ngập nửa bánh xe do mưa lớn

Ghi nhận của PV PLO, khoảng gần 17 giờ, ngày 15-5, khu vực TP Thủ Đức có mưa lớn, các phương tiện di chuyển rất chậm. Cơn mưa khiến đường Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang bị ngập nước.

Do mưa lớn, kèm theo gió lớn nên người dân gặp nhiều khó khăn khi di chuyển trên đường Kha Vạn Cân. Bên cạnh đó, nhiều người dân phải dắt bộ xe để đi qua đoạn đường ngập nước sâu, có đoạn ngập đến nửa bánh xe.

Các xe máy, ô tô khi lưu thông theo hướng từ đường Phạm Văn Đồng đi chợ Thủ Đức không thể băng qua dòng nước lớn đành phải dừng xe quay đầu tìm hướng di chuyển khác. Nhiều phương tiện bị kẹt lại đành xếp hàng dài đợi nước rút tạo thành điểm ùn ứ giao thông trên đường.

Đặc biệt, có hàng chục phương tiện bị chết máy khiến người dân phải đẩy bộ trên dòng nước cuốn. Các tiệm sửa xe trên đường Kha Vạn Cân cũng đông đúc, nhộn nhịp sau khi tuyến đường này bị ngập nước.

Dưới đây là một số hình ảnh ngập nước trên đường Kha Vạn Cân:

Mới đây, Sở Xây dựng đã thông tin về 13 tuyến đường trục chính ngập do mưa và 5 tuyến đường trục chính ngập do triều cường trên địa bàn TP. Đáng chú ý, TP Thủ Đức cũng có nhiều tuyến đường ngập do mưa.

Cụ thể, các tuyến trục chính ngập do mưa gồm: Phan Anh, Lê Đức Thọ, Quang Trung, Nguyễn Văn Khối (Cây Trâm), Hồ Học Lãm, Quốc Lộ 1A, Đặng Thị Rành, Dương Văn Cam, Kha Vạn Cân, Bạch Đằng, Thảo Điền, Quốc Hương, Nguyễn Văn Hưởng.

Các tuyến trục chính ngập do triều gồm: Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn (Quận 7), Lê Văn Lương, Đào Sư Tích (huyện Nhà Bè) và Quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh).