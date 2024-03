Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế hạnh phúc

Hôm nay, 20-3, Ngày Quốc tế hạnh phúc, ngoài kêu gọi mọi người nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hạnh phúc trong cuộc sống, LHQ còn nhấn mạnh rằng hạnh phúc không chỉ đơn thuần là giàu có và sung túc ở khía cạnh kinh tế mà còn nằm ở những cử chỉ quan tâm, yêu thương, tử tế và biết ơn giữa người với người.

Vì lẽ đó, theo LHQ, mọi người cần trân trọng và chung tay lan tỏa hạnh phúc vì một thế giới hạnh phúc.

Lan tỏa hạnh phúc vì một thế giới hạnh phúc

"Hạnh phúc" là một khái niệm rộng, trừu tượng và linh hoạt. Mỗi người sẽ có cảm nhận và quan điểm khác nhau về hạnh phúc.

“Hạnh phúc là khi mình thực hiện được những ước mơ nguyện vọng của mình đặt ra. Chẳng hạn như tôi hạnh phúc khi nhìn ba mẹ mình vui cười và sống khỏe mạnh mỗi ngày” - Thy Phụng, một sinh viên chia sẻ điều khiến cô hạnh phúc trong cuộc sống.

Hay Duy Dương, một lao động tự do cho rằng: "Đối với tôi, hạnh phúc là được tự do làm điều mình thích, tự do được là chính mình, trải nghiệm cuộc sống trọn vẹn từng giây từng phút".

Dù trải nghiệm hạnh phúc dưới hình thức nào, hạnh phúc vẫn là trạng thái dễ chịu bên trong mỗi người và chúng ta vẫn có thể kết nối và lan tỏa cùng nhau. Theo đó, Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3 được tạo ra với mục đích gắn kết mọi người lại với nhau, không phân biệt về quốc gia, chủng tộc, văn hóa.

Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia, Ngày Quốc tế hạnh phúc là ý tưởng của chuyên gia Liên Hợp Quốc Jayme Illien đưa ra nhằm tôn vinh, phát triển và nâng cao hạnh phúc trên toàn cầu. Đồng thời lấy từ ý tưởng của Vương quốc Bhutan được đánh giá là nước có chỉ số hạnh phúc cao dựa trên các yếu tố như sức khỏe, tinh thần, giáo dục, môi trường,... Vào ngày 28-7-2012, tại một hội nghị của Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon chính thức công bố 20-3 là Ngày Quốc tế hạnh phúc.

Việc LHQ chọn ngày 20-3 bởi đây là ngày đặc biệt trong năm. Vào ngày này, mặt trời nằm ngang đường xích đạo, độ dài ngày và đêm trong ngày bằng nhau biểu tượng cho sự cân bằng, hài hòa của vũ trụ; cũng là biểu tượng sự cân bằng giữa âm và dương, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa ước mơ và hiện thực. Từ đó, 20-3 gắn với thông điệp rằng cân bằng, hài hòa là một trong những chìa khóa để mang đến hạnh phúc.

Hiện tại đã có hơn 193 nước thành viên trong đó có Việt Nam cùng cam kết sẽ ủng hộ ngày này bằng các nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững, nhằm đem lại hạnh phúc cho người dân.

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế hạnh phúc



Ngày Quốc tế hạnh phúc 20-3 là một dịp để nhắc nhở cộng đồng về ý nghĩa của hạnh phúc, cũng là dịp để nhân lên những cống hiến của mỗi cá nhân cho hạnh phúc chung cho toàn xã hội.

Có rất nhiều hoạt động để chia sẻ, lan tỏa hạnh phúc đến cộng đồng, trong đó chiến dịch "Triệu bước chân nhân ái" - một chiến dịch truyền thông cộng hưởng gây quỹ cộng đồng do Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam cùng các đối tác khởi xướng, thực hiện hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Chiến dịch sẽ kéo dài 56 ngày, từ ngày 25-2 đến ngày 22-4, đặt mục tiêu thu hút 70.000 người tham gia vận động thể thao (đi bộ/ chạy bộ) và ghi chép thành tích qua ứng dụng V-Race, đạt 700.000km.

Ngày 19-3, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức trưng bày hơn hơn 300 tư liệu sách, báo, tạp chí với chuyên đề “Hạnh phúc cho mọi người” với ba gian trưng gồm 3 chuyên đề chính: Lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc và các hoạt động của Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; Người Hà Nội thanh lịch, văn minh, hạnh phúc.

Đặc biệt, hôm nay, ngày 20-3, Bộ TT&TT đã phát động cuộc thi ảnh, video "Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2024"

 Buổi phát động cuộc thi ảnh, video "Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2024" do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức

Đối tượng tham gia cuộc thi này gồm các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên, người Việt Nam và người nước ngoài, ở trong nước hay ở ngoài nước từ 15 tuổi trở lên đều có thể tham gia. Cuộc thi gồm hai hạng mục thi gồm ảnh và video.

Mỗi tác giả được gửi tối đa 10 tác phẩm dự thi. Tác phẩm dự thi được sáng tác từ ngày 1-1-2022 đến thời điểm nhận tác phẩm và chưa từng được dự thi hoặc đạt giải tại bất kỳ cuộc thi và triển lãm nào trước đây.

Về thành phần ban giám khảo do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đề xuất và sẽ công bố trong thời gian tới. Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ ngày 20-3 đến 20-8.

KHOA NGUYỄN