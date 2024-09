Nhiều người được đặc xá trở thành doanh nhân thành đạt 19/09/2024 05:42

Chiều 18-9, Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2024 đã họp xét duyệt danh sách đề nghị Chủ tịch nước đặc xá tha tù trước thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện đặc xá nhân dịp 79 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam và 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2024, chủ trì cuộc họp.

Cân nhắc thận trọng, kỹ lưỡng từng trường hợp cụ thể

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh nhân đạo và khoan hồng đối với người phạm tội là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.

Pháp luật nước ta vừa thể hiện tính nghiêm minh đối với người phạm tội, kiên quyết trừng trị nghiêm khắc các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, ngoan cố chống đối, tái phạm nguy hiểm. Cạnh đó, luôn khoan hồng, tha thứ đối với người phạm tội thành khẩn, lập công chuộc tội, ăn năn hối cải và tạo mọi điều kiện thuận lợi để họ sửa chữa sai lầm, trở thành người lương thiện, có ích cho xã hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thông tin từ 2009 đến nay, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã 9 lần ký quyết định đặc xá cho hơn 92.000 phạm nhân.

Ông đánh giá dù số lượng người được đặc xá lớn nhưng tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội vẫn được bảo đảm, không xảy ra phức tạp do người được đặc xá gây nên. Phần lớn người được đặc xá đã trở về nơi cư trú, ổn định cuộc sống và làm ăn lương thiện, tỉ lệ người được đặc xá tái phạm tội tương đối thấp.

Công tác đặc xá đã bảo đảm các yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, đối ngoại, được nhân dân trong nước đồng tình và dư luận quốc tế đánh giá cao.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước, Hội đồng tư vấn đặc xá đã ban hành hướng dẫn cụ thể. Mặc dù thời gian rất ngắn nhưng các bộ, ngành liên quan, các thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá, đặc biệt là Bộ Công an - Cơ quan thường trực và TAND Tối cao đã rất cố gắng, khẩn trương chỉ đạo, tích cực triển khai thực hiện, bảo đảm công tác đặc xá được triển khai chặt chẽ, nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật, đúng tiến độ đề ra.

Để việc xét duyệt bảo đảm chặt chẽ, đúng pháp luật, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của đợt đặc xá theo chủ trương của Đảng và Quyết định của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đề nghị các cơ quan chức năng tập trung kiểm tra, xem xét, đánh giá công khai, minh bạch; cân nhắc thận trọng, kỹ lưỡng từng trường hợp cụ thể, bám sát điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Luật Đặc xá và Quyết định của Chủ tịch nước.

Đã kiểm tra, thẩm định hàng ngàn hồ sơ đủ điều kiện đề nghị đặc xá

Báo cáo tại cuộc họp, Thiếu tướng Trần Văn Thiện, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an) cho biết: Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, các tổ thẩm định liên ngành của Hội đồng tư vấn đặc xá và các tổ chuyên viên giúp việc đã tiến hành kiểm tra, thẩm định hàng ngàn hồ sơ đủ điều kiện đề nghị đặc xá tại các trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện thuộc Bộ Công an và các trại giam do Bộ Quốc phòng quản lý.

Ông Trần Văn Thiện khẳng định việc xét đề nghị đặc xá cho những người đủ điều kiện được tiến hành theo quy trình hết sức chặt chẽ, công khai, dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng đối tượng, điều kiện theo quy định.

Hồ sơ đề nghị đặc xá được kiểm tra, thẩm định qua nhiều cấp với sự tham gia của nhiều cơ quan, ban, ngành chức năng và đặc biệt là sự giám sát của các tổ chức xã hội và nhân dân.

Thiếu tướng Trần Văn Thiện cho rằng để công tác đặc xá năm 2024 đạt kết quả tốt, các cấp, các ngành, các địa phương cần quan tâm đến công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người được đặc xá trở về địa phương.

Cạnh đó, cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể và quần chúng nhân dân chung tay giúp người được đặc xá xoá bỏ mặc cảm tội lỗi.

Ông Trần Văn Thiện cũng lưu ý tránh kỳ thị đối với người được đặc xá, đồng thời làm tốt việc theo dõi, giáo dục, giúp đỡ, dạy nghề và tạo việc làm cho người được đặc xá trở về cộng đồng làm ăn lương thiện, hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

Đối với những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Thiếu tướng Trần Văn Thiện cho rằng cần vận động các ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội quan tâm giúp đỡ họ vay vốn làm ăn, ổn định cuộc sống, hoà nhập cộng đồng.

Sau cuộc họp này, Hội đồng tư vấn đặc xá sẽ tổng hợp, trình Chủ tịch nước danh sách phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá để xem xét, quyết định.