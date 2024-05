Nhiều người tụ tập ném đá vào ô tô chạy trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo 24/05/2024 14:50

Ngày 24-5, ông Nguyễn Thanh Phong, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, cho biết đã có công văn đề nghị UBND tỉnh, Công an tỉnh Khánh Hòa cùng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp có biện pháp ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên cao tốc đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Nhóm thanh thiếu niên ném đá vào ô tô đang chạy trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo được camera an ninh ghi lại. Ảnh: TP

Theo ông Phong, sau khi cao tốc Cam Lâm- Vĩnh Hảo được đưa vào khai thác, có tình trạng người dân ở xã Cam Thịnh Tây, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tự ý vào đường cao tốc lưu thông, tụ tập ném đá vào các ô tô đang di chuyển trên cao tốc, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Một số người còn tự ý cắt, tháo hàng rào hai bên cao tốc để gia súc đi qua, chăn thả gia súc trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo.

Ban Quản lý dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đề nghị các cơ quan chức năng liên quan thông báo đến người dân không đi vào cao tốc; không ném đá vào các ô tô đang lưu thông trên cao tốc; không làm hư hỏng các hạng mục đã thi công lắp đặt trên cao tốc; không chăn thả gia súc trên cao tốc.

Ban Quản lý dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đề nghị công an tăng cường phối hợp lực lượng an ninh của dự án tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông, vi phạm pháp luật nói trên.

Camera ghi lại cảnh nhóm người tụ tập, ném đá vào ô tô lưu thông trên cao tốc. Ảnh: TP

Cùng ngày, lãnh đạo UBND TP Cam Ranh cho biết đã yêu cầu UBND xã Cam Thịnh Tây kiểm tra nắm tình hình, khẩn trương phối hợp Ban Quản lý dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo xử lý dứt điểm tình trạng trên theo quy định pháp luật.

Cao tốc Bắc -Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo dài 78,5 km, đi qua ba tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, có tổng mức đầu tư hơn 8.900 tỉ đồng. Theo kế hoạch, dự án cao tốc này sẽ bắt đầu thu phí từ ngày 28-5.