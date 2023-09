Nhiều nơi ở Đà Nẵng ngập sâu vì mưa rất to

Sáng 25-9, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên Đà Nẵng có mưa to đến rất to, dự báo trong các giờ tiếp theo vẫn duy trì lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 120mm.

Do mưa lớn kéo dài nên đã xảy ra tình trạng ngập lụt tại các vùng trũng thấp và các khu đô thị trên địa bàn. Mưa lớn gây cản trở giao thông và thiệt hại tài sản cùng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.

Ghi nhận tại nhiều tuyến đường chính ở quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà nhiều nơi đã ngập sâu 30 – 50cm, giao thông bị ùn ứ.

Giao thông bị tê liệt tại giao lộ Nguyễn Văn Linh - Lê Đình Lý - Hàm Nghi. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Cụ thể, đường Nguyễn Văn Linh đoạn giao với đường Lê Đình Lý, Hàm Nghi ngập sâu trong nước. Các phương tiện đi qua đây gặp nhiều khó khăn, có lúc bị tê liệt vì không thể di chuyển. Nhiều phương tiện phải chen nhau lên vỉa hè tìm cơ hội thoát ra khỏi khu vực ngập.

Đường Hùng Vương đoạn gần Chợ Cồn bị ngập khi mưa lớn. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Tại tuyến đường Hùng Vương, Lê Duẫn bị ngập cục bộ ở một số điểm, các phương tiện lưu thông khá chậm. Nhiều hàng quán đóng cửa vì mưa lớn không thể buôn bán được.

Ngã tư Phạm Văn Đồng - Ngô Quyền biến thành biển nước gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Nước tràn lên hết vỉa hè, "đe doạ" nhà dân. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Còn tại quận Sơn Trà, đoạn giao lộ giữa đường Phạm Văn Đồng với đường Ngô Quyền cũng bị ngập sâu trong nước. Vì bị ngập vào đúng giờ cao điểm đi làm buổi sáng nên người dân di chuyển rất khó khăn.

Đường Dương Đình Nghệ giao nhau với đường Lý Văn Tố ngập sâu. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Một số đường nhánh rẽ vào đường Phạm Văn Đồng cũng bị ngập sâu đến đầu gối, làm xe máy bị chết máy buộc người dân phải dắt bộ.

Một nhánh rẽ của đường Phạm Văn Đồng (quận Sơn Trà) ngập sâu đến đầu gối. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Theo trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn, trong những ngày tới ở các tỉnh miền Trung cũng như TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục có lượng mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Minh Trường