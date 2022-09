Nhiều phòng karaoke chốt cửa khi xảy ra vụ cháy 33 người chết ở Bình Dương

Công an có mặt sau 10 phút nhận tin báo cháy

Trước khi báo cáo về vụ cháy ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP Thuận An xin chia buồn với thân nhân những nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ cháy này.

Theo báo cáo ban đầu: Vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 6-9, Công an TP Thuận An nhận tin báo xảy ra cháy tại hộ kinh doanh Karaoke An Phú.

Ngay sau tiếp nhận tin báo Công an thành phố Thuận An đã kịp thời điều động 3 xe chữa cháy, 1 xe chở phương tiện cùng 22 CBCS và đề nghị chi viện 6 xe chữa cháy, 2 xe thang, 1 xe trạm bơm, 1 xe chở phương tiện cùng 44 CBCS của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Dương, Công an thành phố Thủ Dầu Một, Công an thành phố Dĩ An.

Thời gian từ khi tiếp nhận tin báo đến khi có mặt tại hiện trường để chữa cháy là khoảng 10 phút.

Nhằm để đảm bảo ANTT, bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông phục vụ cho việc chữa cháy, Công an thành phố còn điều động khoảng 100 cán bộ chiến sĩ các Đội nghiệp vụ Công an thành phố Thuận An, Công an phường An Phú, Đội xử lý sự cố giao thông, Lực lượng 113, Lực lượng dân quân phường An Phú.

Theo thông tin ban đầu, tổng diện tích cháy khoảng 400 m2, cháy tại khu vực tầng 2 và tầng 3 của cơ sở. Chất cháy chủ yếu: vải, mút xốp, gỗ...

Đám cháy được khống chế lúc 21 giờ 30 phút ngày 6-9 tuy nhiên bên trong cơ sở vẫn còn âm ỉ và lực lượng Cảnh sát Cảnh sát PCCC tiếp tục dập tàn đến tối ngày 7-9.