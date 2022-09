Kết thúc tìm kiếm nạn nhân vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương, con số tử vong lên tới 33 người

Đến 21 giờ ngày 7-9, cuộc tìm kiếm các nạn nhân trong vụ cháy tại quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An) đã kết thúc. Mọi ngóc ngách tại quán karaoke đã được lực lượng cứu nạn cứu hộ tìm kỹ.

Theo thống kê ban đầu, tổng số nạn nhân tìm thấy trong vụ cháy tại quán karaoke này là 32 người và một nạn nhân tử vong tại bệnh viện.

Hiện tại, chỉ còn một số lực lượng công an phường có mặt để giữ hiện trường, tất cả các lực lượng khác đã rút khỏi hiện trường.

Như vậy tính từ khi vụ cháy bắt đầu xảy ra (20 giờ 30 ngày 6-9) đến khi dập tắt đám cháy và tìm kiếm được tất cả các nạn nhân mất gần 24 giờ đồng hồ.

Thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác để cho người thân đến nhận dạng, nếu không thể nhận dạng thì xét nghiệm AND để tìm thân nhân.

Theo ghi nhận có rất đông thân nhân những nạn nhân đang chờ trước nhà xác để chờ nhận dạng.