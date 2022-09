Phát hiện thêm 9 thi thể vụ cháy quán karaoke, tổng số nạn nhân là 23 người

Đến 17 giờ chiều ngày 7-9, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tiếp tục đưa ra ngoài nhiều thi thể nạn nhân tử vong trong vụ cháy tại quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An).

Theo ghi nhận của phóng viên, đến thời điểm hiện tại lực lượng cứu hộ tiếp tục đưa ra ngoài thêm nhiều thi thể bị tử vong trong vụ cháy kinh hoàng này.

Theo một nguồn tin, có thêm 9 thi thể được tìm thấy vào cuối giờ chiều. Vào buổi sáng đã tìm thấy 14 thi thể, như vậy đến thời điểm hiện tại đã có tổng cộng 23 thi thể được tìm thấy.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân trước khi trời tối.

Trước đó, UBND tỉnh Bình Dương đã công bố nguyên nhân ban đầu của vụ cháy là do chập điện tại một phòng hát, sau đó lan nhanh khiến nhiều người hoảng loạn rồi ngạt khói.

Tại nhà xác của bệnh viện, thân nhân các nạn nhân vẫn đang chờ để nhận dạng thi thể nhưng do các thi thể bị cháy xém nên rất khó nhận biết. Nhiều người phải chờ kết quả xét nghiệm AND để xác định người thân.