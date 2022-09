Hình ảnh lính cứu hỏa nỗ lực tìm kiếm nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke tại Bình Dương

(PLO)- Đoàn kiểm tra chú trọng đặc biệt việc thực hiện các quy định an toàn về PCCC trong hoạt động hóa chất, kinh doanh xăng dầu.

(PLO)- Tìm thấy một xe máy nằm dưới cống nước dẫn vào hầm đá tại mỏ khai thác đá ở phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Nghi người đi xe máy này đã bị nước cuốn trôi.

(PLO)- Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an TP.HCM cho biết phòng và công an tại 21 quận, huyện, thành phố Thủ Đức đang tổng kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar.

07/09/2022 14:53

(PLO)- Tối qua (6-9), vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại quán karaoke An Phú, thuộc phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người chết và bị thương.