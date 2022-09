Người phát hiện vụ cháy quán karaoke tại Bình Dương kể lại sự việc

Đến chiều 7-9, lực lượng chữa cháy tỉnh Bình Dương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các thi thể trong đám cháy xảy ra tại quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An).

Hiện tại, khói đen vẫn bốc lên từ mái quán karaoke, lực lượng chữa cháy đang tiếp cận từ nhiều phía, đập tường để vào bên trong tìm kiếm nạn nhân.

Một nam nhân viên may mắn thoát khỏi đám cháy đang được theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa An Phú kể lại thời điểm phát hiện vụ cháy kinh hoàng.

Nam nhân viên này cho biết lúc đang ở ngoài hành lang thì có một nữ nhân viên chạy ra báo là bên trong phòng có khói.

"Khi tôi báo quản lý lên thì CP điện đã bị sập khiến mất điện. Lúc này, khói và lửa bốc lên dữ lắm. Tôi vội chạy lên sân thượng, phía sau là lửa trước là tôn, tôi định nhảy xuống thì bị mọi người ngăn lại và nói rằng nhảy sẽ chết. Chờ khoảng 30 phút thì có lực lượng chữa cháy đến cứu” - nam nhân viên kể.

Trong chiều 7-9, Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn vụ cháy.

Tìm thấy 14 thi thể trong vụ cháy thương tâm Sau khi được giải cứu, hàng chục người được chuyển đến bệnh viện. Chỉ riêng Bệnh viện Đa khoa An Phú đã tiếp nhận 40 nạn nhân. Sau khi sơ cứu, 30 người sức khỏe ổn định đã được về, còn 10 người nặng hơn vẫn đang được theo dõi tại bệnh viện. Theo đại diện bệnh viện đa khoa An Phú, các nạn nhân được chuyển vào đều trong tình trạng toàn thân đen thui, có người bị gãy tay chân. Một người bị chấn thương sọ não nặng được chuyển lên tuyến trên.