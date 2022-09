Nhân chứng vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Nhiều người mắc kẹt kêu cứu

Đến chiều 7-9, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ cháy quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An) khiến nhiều người thương vong.

Người dân cứu được một số tiếp viên

Tại hiện trường, bên trong quán karaoke, khói vẫn mù mịt bốc lên bao trùm các ngôi nhà theo hướng gió, cảnh sát dùng xe thang đập thủng tường, xịt nước, dùng phương tiện chuyên dụng thổi khói ra ngoài.

Hiện trường vụ cháy xảy ra nằm ở khu vực vòng xoay An Phú, lực lượng CSGT cũng có mặt phân luồng giao thông, điều tiết.

Xung quanh khu vực cảnh sát giăng dây phong tỏa, việc chụp hình quay phim bị hạn chế. Nhiều người dân đứng gần quán karaoke bày tỏ sự bàng hoàng sau vụ cháy có hậu quả đau lòng.

Bà Phạm Thị Bích Phượng (50 tuổi, ngụ chung cư Tecco Home An Phú, TP Thuận An) cho biết khoảng hơn 20 giờ tối 6-9 lửa bùng lên từ quán karaoke An Phú. Bà cùng con trai đang ở trong căn hộ thì nghe mùi khói khét lẹt.

“Tôi mở cửa ra xem thì thấy khu vực mất điện, khói bay dữ dội sang phía chung cư” – bà Phượng kể.

Theo bà Phượng, nhiều cư dân chung cư phát hiện các nhân viên quán karaoke mắc kẹt nên hô hoán, kêu cứu tìm cách hỗ trợ. “Người ta đã bắc thang cho mấy em tiếp viên đi xuống từ tầng cao, thoát qua biệt thự kế bên an toàn. Một số người thoát bằng cách leo qua nóc nhà” – bà nói và cho biết nhờ vậy khoảng 10 người đã thoát được.

Lúc bà Phượng đến hiện trường thì xe cứu hỏa đã có mặt. Cảnh sát chia nhiều hướng xịt nước, giải cứu những người mắc kẹt bên trong.

Một người dân cho biết quán karaoke đã hoạt động khá lâu, nơi này đông khách nhất là từ 19 giờ đến 22 giờ. “Hôm qua sau khi trời mưa thì nơi này phát cháy”- người này nói.

Ghi nhận, quán karaoke bịt kín bên ngoài, lửa lớn khiến một phần bảng hiệu bị cháy, biến dạng, trước quán nhiều mảnh vỡ văng tung tóe. Mái tôn phía trên được dỡ ra để dập lửa, thoát khói.

Khói mù mịt, nhiều người huơ đèn la hét cầu cứu

Ở gần hiện trường, anh Phạm Đình Phương Nam (23 tuổi, ngụ TP Thuận An) chứng kiến từ đầu khi đám cháy mới bùng phát. Anh cho hay nhiều người la hét kêu cứu. Trong lúc đó, khói lửa dần bao trùm bên trong, phong kín các lối đi. Việc tiếp cận chữa cháy ban đầu gặp khó.

"Lửa không thấy nhiều nhưng khói mù mịt, khét lẹt bao trùm khu vực. Nhiều người bị kẹt bên trong vẫy đèn pin điện thoại cầu cứu. Sau đó, xe PCCC tới đưa xuống, đây là những người may mắn vì được cứu kịp thời, còn một số người mắc kẹt ở các phòng khác không thoát được” – anh Nam kể.

Theo anh Nam, trời tối, khói mù mịt, một số người không chịu được ngột ngạt và sức nóng đã bất chấp nguy hiểm nhảy từ trên cao xuống, không rõ thương tích ra sao.

“Tôi nghe nói cháy do chập điện. Tiếng la hét đến bây giờ vẫn còn ám ảnh” – anh Nam tiếp.

Do lửa cháy từ bên trong, khi cảnh sát có mặt dập lửa đã gặp không ít khó khăn vì khó tiếp cận khu vực sâu trong căn nhà.

Thời điểm phát cháy, chị Tuyền (32 tuổi) đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng la hét, hô hoán và mùi khói khét lẹt.

“Tôi chạy ra thì thấy người ta la hét, một số người ở tầng dưới ào chạy ra ngoài. Khi đó cả khu vực bị cúp điện nên không gian tối thui, không thấy gì” – chị Tuyền kể.

Quán karaoke bị cháy cao ba tầng, có diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500 m2, diện tích cháy khoảng 400 m2, nằm ở khu vực tầng 2, 3. Quán chứa nhiều vật liệu trang trí nội thất và gỗ khiến ngọn lửa bùng phát nhanh, mạnh.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, đám cháy được phát hiện vào khoảng hơn 20 giờ ngày 6-9. Sau đó, lửa lan nhanh khiến mọi người trong quán hoảng loạn bỏ chạy.

Lực lượng công an đã huy động tám xe chữa cháy, hai xe thang, một xe trạm bơm, xe chỉ huy... cùng 66 cán bộ chiến sĩ thực hiện công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Lực lượng công an đã giải cứu 22 người mắc kẹt trên sân thượng xuống đất an toàn.

Cũng theo công an, quán karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân, ngụ tại TP Thủ Đức, TP.HCM làm chủ.