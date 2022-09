Thủ tướng chia buồn với thân nhân người bị nạn trong vụ cháy karaoke ở Bình Dương

Sáng 7-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện gửi Bộ trưởng Bộ Công an; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan đến vụ cháy tại số 166C, khu phố 1A, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Công điện nêu rõ vụ cháy cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke tại số 166C, khu phố 1A, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương hồi 20 giờ 48 phút ngày 6-9 đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người chết.

“Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn”- Công điện nêu rõ.

Thủ tướng cũng yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng về công tác phòng cháy, chữa cháy tại các văn bản: Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 9-8-2022, Công điện số 683/CĐ-TTg ngày 1-8-2022 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 2530/VPCP-NC ngày 21-4-2022 của Văn phòng Chính phủ...

“Bộ Công an chủ trì, phối hợp UBND các địa phương có kế hoạch kiểm tra, rà soát tổng thể các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, kịp thời phát hiện chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định, không để xảy ra các vụ việc tương tự”- Công điện nêu.