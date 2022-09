Vụ cháy quán karaoke tại Bình Dương, ít nhất 12 người chết

Đến 8 giờ ngày 7-9, lực lượng cứu nạn, cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm các thi thể bên trong đám cháy tại quán karaoke An Phú, nằm trên đường Trần Quang Diệu (phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương).

Các thi thể đang lần lượt được tìm thấy và đưa về nhà xác để khám nghiệm tử thi. Trong các thi thể có cả nam lẫn nữ. Tuy nhiên, danh tính các nạn nhân vẫn chưa được xác định.

Trả lời báo chí, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho biết hiện tại đã tìm thấy ít nhất 12 thi thể.

Ngoài ra, có nhiều người khác bị thương, 2 người bị thương nặng. Hiện tại lực lượng công an vẫn đang tích cực tìm kiếm.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện tại rất đông cán bộ chiến sĩ vẫn đang tìm kiếm, một số phòng karaoke vẫn chưa thể tiếp cận vì sức nóng của vụ cháy để lại.

Tại các bệnh viện gần các nạn nhân được chở đến cấp cứu sức khỏe đã ổn định, nhưng vẫn còn hoảng sợ.

Hiện tại, đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương và lãnh đạo địa phương vẫn đang túc trực tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn và tìm kiếm thi thể.

Như PLO đã đưa tin, vụ cháy bùng phát vào khoảng 21 giờ, ngọn lửa lan nhanh tại khu tầng 2 và 3 , khói đen bao trùm toàn bộ quán karaoke.

Lúc này, các lối thoát và đường cầu thang đều bị ngọn lửa bít kín, buộc nhiều nhân viên và khách hát phải liều mình nhảy từ tầng cao xuống đất.

Khi rơi xuống đất đã có nhiều người bị thương, nhiều xe cấp cứu được huy động đến hiện trường để cấp cứu cho người bị thương.

Thời điểm này, lực lượng chưa cháy đã huy động cả xe thang đến dập lửa và ứng cứu các nạn nhân phía bên trong.

Được biết, quán karaoke thời điểm xảy ra cháy có nhiều khách. Quán này còn có rất đông nhân viên phục vụ nữ.