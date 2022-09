Cháy quán karaoke tại Bình Dương, rất nhiều người thương vong

Đến gần 4 giờ sáng 7-9, lực lượng Công an TP Thuận An và Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường vụ cháy quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) để tìm kiếm người bị mắc kẹt.

Theo ghi nhận, hiện tại vụ cháy đã được dập tắt hoàn toàn nhưng rất đông cán bộ chiến sĩ kèm theo bình oxi vẫn đang vào bên trong quán karaoke để tìm kiếm người bị mắc kẹt.

Đến thời điểm này, lực lượng chức năng đã tìm thấy một số thi thể và đưa ra ngoài, cho lên xe cấp cứu chở về nhà xác để khám nghiệm tử thi.

Ở hiện trường, một số lãnh đạo công an tỉnh Bình Dương đã có mặt để chỉ đạo công tác cứu nạn và điều tra nguyên nhân vụ cháy này.

Một lãnh đạo của Công an tỉnh Bình Dương xác nhận có một số người chết trong vụ cháy này.

Tuy nhiên, nguyên nhân cái chết và số lượng người cụ thể thì vị lãnh đạo này chưa thông tin. “Hiện tại, anh em đang nỗ lực tìm người nên chưa thể thống kê cụ thể, chúng tôi sẽ thông tin sau”.

Theo nguồn tin của PLO, con số người chết tại vụ cháy này đang tăng, đã có ít nhất hai thi thể được đưa về nhà xác.

Như PLO đã đưa tin, vụ cháy bùng phát vào khoảng 21 giờ, ngọn lửa lan nhanh tại khu tầng 2 và 3 , khói đen bao trùm toàn bộ quán karaoke.

Lúc này, các lối thoát và đường cầu thang đều bị ngọn lửa bít kín, buộc nhiều nhân viên và khách hát phải liều mình nhảy từ tầng cao xuống đất.

Khi rơi xuống đất đã có nhiều người bị thương, nhiều xe cấp cứu được huy động đến hiện trường để cấp cứu cho người bị thương.

Thời điểm này, lực lượng chưa cháy đã huy động cả xe thang đến dập lửa và ứng cứu các nạn nhân phía bên trong.

Được biết, quán karaoke thời điểm xảy ra cháy có nhiều khách đến hát. Quán này còn có rất đông nhân viên phục vụ nữ.