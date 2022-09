Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong 30 triệu/người

Ngày 7-9, ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP Thuận An (Bình Dương), cho biết chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi chia buồn các nạn nhân trong vụ cháy xảy ra tại quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An).

Theo ông Tâm, trước mắt chính quyền địa phương đã hỗ trợ mỗi người bị thương 5 triệu đồng và mỗi nạn nhân tử vong 30 triệu đồng.

Ông Tâm cho biết thêm, sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, lãnh đạo địa phương đã nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị chức năng huy động tối đa lực lượng để chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Khi khống chế được vụ cháy, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân bị mắc kẹt và tìm kiếm các thi thể.

Hiện tại, Công an tỉnh mới thông tin chính thức tìm được 14 người tử vong. Tuy nhiên, còn nhiều phòng karaoke vẫn chưa được lực lượng cứu hộ tiếp cận. Con số các nạn nhân tử vong có thể sẽ tiếp tục tăng.

Hiện tại, đám cháy đang có dấu hiệu bùng phát trở lại. Tuy nhiên khu vực xảy ra vụ cháy trời đang mưa lớn, phần nào giảm nhiệt cho vụ cháy và khiến công tác chữa cháy được thuận lợi. Công tác tìm kiếm các thi thể vẫn đang được đẩy nhanh.

Trên địa bàn TP.Thuận An hiện có gần 1.000 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, trong đó có trên 50 quán karaoke.

Thời gian qua, lực lượng chức năng thường xuyên mở các đợt cao điểm kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke, nhà nghỉ, massage… nhằm kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm liên quan đến an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Chỉ riêng trong những tháng đầu năm 2022, Công an TP Thuận An cùng các đơn vị liên quan đã tiến hành kiểm tra hành chính 902 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, trong đó có 53 lượt quán karaoke.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 779 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử lý hành chính 725 trường hợp với số tiền gần 969 triệu đồng. Từ đó, đề nghị Chủ tịch UBND TP Thuận An xử phạt 12 trường hợp với số tiền 233 triệu đồng.