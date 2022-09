Công an TP.HCM tổng kiểm tra an toàn PCCC các quán karaoke, vũ trường…

Ngày 7-9, Phòng cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an TP.HCM cho biết đến thời điểm hiện nay, tại các quận, huyện trên địa bàn, chính quyền địa phương đã kiểm tra an toàn PCCC tại các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar... trên toàn TP.

Trước đó, nhằm phát hiện, xử lý kịp thời những sơ hở, thiếu sót, hướng dẫn chủ cơ sở karaoke, vũ trường, quán bar thực hiện hiệu quả các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC&CNCH, ngày 17-8, Công an TP.HCM đã ban hành, triển khai kế hoạch về tăng cường các các biện pháp an toàn PCCC đối với loại hình này.

Nội dung kiểm tra bao gồm kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm PCCC&CNCH của người đứng đầu cơ sở; Kiểm tra hồ sơ tài liệu liên quan đến công tác PCCC…

Theo Phòng PC07, không chỉ có những khu công nghiệp, chung cư, trung tâm thương mại… mới là những nơi có nguy cơ cháy nổ cao mà những quán bar, vũ trường, karaoke cũng là nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ khi ở đây luôn có đông người tập trung trong một không gian kín mít với cách bài trí rất dễ xảy ra hỏa hoạn khi chỉ cần có một sự cố nhỏ.

Cơ sở kinh doanh dưới dạng karaoke, vũ trường, quán bar có diện tích khoảng từ 200 đến 300m2 nhưng chứa với số lượng đông, cao điểm từ 100 đến 200 người và sử dụng các loại có khả năng gây cháy như rượu, bia, shisha và thuốc lá.

Khi cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất các tụ điểm quán bar, karaoke thì đã lập biên bản xử phạt các lỗi, trong đó lỗi bố trí sắp xếp vật tư, vật dụng khác cản trở công tác cứu nạn, chèn, chặn cửa thoát nạn, hệ thống điện không đảm bảo, thiết bị báo cháy hỏng…

Theo Phòng PC07, quán bar, vũ trường, karaoke là địa điểm vui chơi, giải trí sử dụng nguồn điện, nguồn nhiệt nhiều với những âm thanh cực khủng, âm nhạc sôi động, hệ thống đèn laser luôn hoạt động liên tục với thiết kế ấn tượng.

Thiết kế của những nơi này hầu như là ở dạng hình hộp, để âm thanh không lọt được ra ngoài thì quán phải có hệ thống cách âm thật kín nên không khí bên trong bar luôn nóng và ngột ngạt.

Chủ quán phải cho dùng nhiều máy lạnh công suất cao thì mới có thể làm mát được không khí bên trong… Bên cạnh đó, hệ thống đèn điện cũng được sử dụng hết công suất mỗi đêm, một số bar còn cuốn chung đường điện chiếu sáng với đường dây thoát hơi lạnh nên khi một dây điện chập cháy, hoặc dây tổng quá tải thì sẽ kéo theo cả hệ thống điện chập cháy hàng loạt.

Bên cạnh đó, nhiều người hút thuốc bên trong vứt đầu lọc ra sàn. Tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ khi bén vào ghế salon, mành treo bằng vải…

Mặt trước tòa nhà hầu như bị che chắn bởi các biển quảng cáo, điều kiện thông gió gần như không có nên khi xảy ra cháy sẽ gây ra hiện tượng tụ khói, gây khó khăn cho việc tổ chức cứu nạn, cứu hộ và chữa cháy.

Ngoài ra, tại nơi đây các vật dụng như bàn ghế, cách bài trí đều được thiết kế toàn bộ bằng gỗ, ván ép và nệm mút – là những vật liệu dễ bắt cháy.

Phòng PC07 cũng cho biết, từ các vụ cháy và thực tế tại các quán bar, vũ trường cho thấy, nhiều cơ sở đang còn coi nhẹ công tác phòng cháy chữa cháy. Không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà hỏa hoạn còn có thể ảnh hưởng đến tính mạng con người.

Đối với chủ cơ sở kinh doanh karaoke, phải tuyệt đối tuân thủ, chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh ngành nghề có điều kiện, đặc biệt là quy định an toàn PCCC, trong đó lưu ý một số nội dung sau: Tổ chức cho nhân viên phục vụ tự tìm hiểu, học tập để có kiến thức, kỹ năng về PCCC và thoát nạn khi có cháy xảy ra; thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở nhân viên, khách hàng chấp hành quy định về an toàn PCCC. Đồng thời tổ chức quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt (nơi đun nấu, thờ cúng, đốt vàng mã…); lắp đặt và sử dụng an toàn hệ thống điện, thiết bị điện công suất cao (có thiết bị bảo vệ chống quá tải, chập mạch). Chuẩn bị sẵn sàng phương tiện chữa cháy tại chỗ; phương án thoát nạn, di chuyển người bị nạn ra nơi an toàn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. Đối với với người dân, nâng cao ý thức, tự tìm hiểu, học tập để trang bị, nâng cao kỹ năng, kiến thức cơ bản, phổ thông về PCCC và kỹ năng xử lý, thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra tại nơi ở, nơi làm việc, nơi vui chơi giải trí. Phòng PC07