Công bố nguyên nhân ban đầu vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương làm 14 người tử vong

Đến chiều 7-9, UBND tỉnh Bình Dương đã có văn bản báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ về tình hình vụ cháy tại quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An).

Theo ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy này được xác định là do chập điện.

Ông Minh còn cho biết thêm, hiện tại còn 2 phòng (1 phòng hát và kho) chưa thể tiếp cận được vì nhiệt độ cao. Thiệt hại về tài sản vẫn đang được thống kê.

Số lượng thiệt mạng trong báo cáo này là 13 người, tuy nhiên con số cập nhật thời điểm này đã lên đến 14 người.

Được biết, quán karaoke này do ông Lê Anh Xuân (ngụ tại TP Thủ Đức, TP HCM) làm chủ được thành lập từ năm 2016 đến nay. Quán hát này được thiết kế tổng diện tích sàn là 1.500 mét vuông gồm 3 tầng (1 trệt, 2 lầu và một sân thượng). Trong đó có 29 phòng hát, một nhà kho.

Cũng theo báo cáo, quán karaoke có đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan, biên bản kiểm tra về an toàn PCCC tại cơ sở này vào năm 2019, 2021 và 2022.