Nhìn lại những câu chuyện ấn tượng ‘rinh rồng vàng’ của chủ xe VinFast

Trải nghiệm… làm sếp với trợ lý ảo đa năng

Trong đó, 4 bài thi ấn tượng nhất của từng chặng đã lộ diện, giúp chủ nhân rinh về phần thưởng là khoản tiền mặt tương đương 1 chỉ vàng SJC 9999.

Qua lời kể của các chủ xe, những chiếc xe điện không chỉ đơn thuần là phương tiện di chuyển mà còn mang tới cho người dùng một cuộc sống tiện nghi, an tâm trên mọi hành trình.

Anh Hoàng Võ Bính vẫn nhớ cảm giác lần đầu “bén duyên” với chiếc VinFast VF 8. Ảnh: NVCC

Đã từng nghe một số luồng ý kiến trái chiều về xe điện, anh Hoàng Võ Bính (Bà Rịa - Vũng Tàu, giải nhất chặng 1) vẫn nhớ cảm giác lo lắng. Tuy nhiên, tới khi mục sở thị chiếc xe điện Made in Vietnam, mọi thứ với anh là “thật tuyệt và yên tâm”.

“Rộng rãi, sang trọng và tiện nghi! Tự nhiên lại thấy mình lạc hậu quá, mò mẫm mãi, cái gì cũng lạ, cũng thú vị, chẳng giống như những chiếc xe mình đã ngồi và đã thử”, anh Bính nhớ lại. Ngay cả khi chưa quen với các thao tác, anh chỉ cần lệnh cho trợ lý ảo

Với anh Phùng Thế Trọng - chủ nhân của giải Nnhất chặng 2 của cuộc thi, chiếc VF 8 đã khiến những cung đường hàng ngàn cây số của hai vợ chồng trở nên thoải mái. Nhờ hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS), vợ chồng anh Trọng đều tự tin chinh phục những cung đường khó.

Những chuyến đi “không lo về kinh tế”

Không chỉ an toàn và thú vị trong vận hành, xe điện VinFast còn gây ấn tượng mạnh với chủ xe bởi những “chuyến đi không lo về kinh tế”. Hai vợ chồng anh Trọng tổng kết, trong chuyến đi Hà Nội - Hội An bằng VF 8, hành trình 2.000 km chỉ khiến gia đình anh tốn khoảng 1 triệu đồng. Chuyến xuyên Việt sau đó bằng VF 5 Plus với quãng đường lên tới 6.000 km cũng chỉ tốn hơn 2 triệu đồng, trung bình chỉ khoảng hơn 330 đồng/km.

Đồng quan điểm, anh Nguyễn Mạnh Cường, thành viên cộng đồng VinFast đã đạt giải nhất trong chặng 3 của cuộc thi kể lại, việc “nuôi” một chiếc ô tô với một người trẻ như anh vốn không dễ dàng.

Tuy nhiên, theo anh Cường, chiếc VF 5 Plus đã giúp anh giải quyết triệt để nỗi lo trên khi ngoài chi phí nhiên liệu rẻ, chi phí bảo dưỡng trung bình mỗi năm cũng chỉ từ 1 triệu đồng, trong khi với một mẫu xe xăng hạng A cùng phân khúc, số tiền phải trả chắc chắn gấp nhiều lần.

“Được quá nhiều khi sử dụng xe VinFast”

Với anh Cường, kể từ khi dùng xe điện, anh được đi tham quan nhà máy VinFast, tận mắt chứng kiến quy trình sản xuất để hiểu sâu về chiếc xe.

Còn với anh Bính, anh không giấu được sự xúc động và niềm tự hào trong ngày VF 8 lăn bánh về bờ đê thân thuộc quê anh. “Tôi đã thực hiện mơ ước của cha và đưa thương hiệu Việt về làng”, anh Bính tâm sự.

Chị Mẫn Thị Lan Hương - một trong những chủ nhân giải nhất chặng của cuộc thi, đã gửi gắm thông điệp mong mọi người sẽ có suy nghĩ khác về xe điện trong điều kiện trái đất đang ngày càng ô nhiễm.

Sau thời gian ngừng nhận bài, ngoài các giải thưởng theo chặng, ban tổ chức sẽ chọn ra các bài viết đạt giải thưởng chung cuộc với 1 giải nhất có giải thưởng tiền mặt tương đương 1 cây vàng SJC 9999 cùng nhiều giải thưởng giá trị khác.

