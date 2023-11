Nhóm nhân đạo WHO thị sát 'bãi chiến trường' bệnh viện Al Shifa ở Gaza

(PLO)- Một nhóm nhân đạo thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thị sát bệnh viện Al Shifa - bệnh viện lớn nhất Dải Gaza và chứng kiến bệnh viện này hứng cuộc pháo kích từ Israel khiến nơi này trở thành "bãi chiến trường".

Ngày 19-11, một nhóm đánh giá nhân đạo thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã thị sát bệnh viện Al Shifa - bệnh viện lớn nhất Dải Gaza. Theo hãng tin Reuters, thời điểm nhóm này tới bệnh viện cũng là lúc lực lượng Israel đang pháo kích vào bệnh viện này.

Bàng hoàng chứng kiến sự việc đó, nhóm nhân đạo mô tả bệnh viện Al Shifa giống như một “bãi chiến trường” và cho biết tình hình ở đây đang “vô cùng tuyệt vọng”.

Khói đen bốc lên sau một cuộc tấn công của Israel nhằm vào bệnh viện Al Shifa hôm 12-11. Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, nhóm nhân đạo tới thăm bệnh viện Al Shifa gồm nhiều chuyên gia y tế, nhân viên hậu cần, nhân viên an ninh từ nhiều cơ quan y tế khác nhau của WHO. Nhóm này chỉ tới thăm bệnh viện Al Shifa trong vòng 1 giờ rồi phải nhanh chóng rời đi vì lo ngại các vấn đề an ninh.

Theo đó, nhóm này cho biết hiện bệnh viện Al Shifa phải hoạt động trong điều kiện thiếu nước sạch, nhiên liệu, thuốc men và các nhu yếu phẩm y tế.

Rác thải y tế chất đống bên ngoài bệnh viện Al Shifa. Ảnh: REUTERS

“Hành lang và khuôn viên bệnh viện chứa đầy rác thải y tế, trong khi đó bệnh nhân và nhân viên cứu hộ luôn căng thẳng vì họ sợ các đợt tấn công từ bên ngoài sẽ ảnh hưởng sự an toàn của họ” - WHO dẫn thông tin từ nhóm nhân đạo cho biết.

“Bất kỳ ai cũng có thể nghe được tiếng súng và các đợt tấn công bằng pháo kích. Có một hố chôn tập thể ở lối vào bệnh viện với hơn 80 người được chôn cất ở đó” - WHO cho biết thêm.

Reuters dẫn thông tin từ WHO cho biết hiện bệnh viện Al Shifa đang có 25 nhân viên y tế và 291 bệnh nhân. Các bệnh nhân phần lớn là phụ nữ và trẻ em, trong đó có 32 trẻ sơ sinh đang trong tình trạng nguy kịch.

WHO cho biết tổ chức này và các đối tác đang khẩn trương xây dựng một kế hoạch sơ tán khẩn cấp tại bệnh viện Al Shifa nhằm chuyển các bệnh nhân và nhân viên y tế đến các bệnh viện khác ở khu vực phía nam Dải Gaza.

Israel hiện chưa phản hồi về chuyến thăm của nhóm nhân đạo WHO tới bệnh viện Al Shifa và những tuyên bố của cơ quan này.

Thủ tướng Qatar: Đàm phán con tin giữa Israel và Hamas có tiến triển, chỉ còn khác biệt nhỏ (PLO)- Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar - ông Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani nói rằng đã có tiến triển trong các cuộc đàm phán con tin giữa Israel và Hamas do Qatar làm trung gian.

CHÍ THANH