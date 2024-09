Nhu cầu thuê nhà trọ, phòng trọ 'nóng' mỗi ngày 25/09/2024 16:00

Theo báo cáo thị trường bất động sản tháng 8-2024 do nền tảng Batdongsan.com vừa công bố, so với tháng 7, nhu cầu tìm kiếm đối với bất động sản cho thuê đang có chiều hướng tăng 7% bất chấp lượng tin đăng cho thuê giảm 3%.

Nếu tính gộp tháng 8 tháng đầu năm nay, lượt tìm kiếm bất động sản cho thuê tăng khá mạnh, khoảng 24% so với cùng kỳ 2023.

Đáng chú ý, kho xưởng cho thuê là loại hình có nhu cầu tăng mạnh nhất, tới 135% so với cùng kỳ. Điều này được lý giải là có thể liên quan mật thiết với sự phát triển mạnh mẽ của ngành logistics.

Cùng với nhà xưởng là nhu cầu tìm kiếm nhà trọ, phòng trọ cho thuê tăng 34% so với cùng kỳ, do rơi vào cao điểm của mùa thuê trọ của sinh viên.

Tại TP.HCM, nhà trọ, phòng trọ cho thuê là điểm sáng duy nhất trên thị trường cho thuê khi có lượt tìm kiếm tăng 27% và lượng tin đăng tăng 44% so với tháng 7. Trong khi nhu cầu tìm kiếm các loại hình khác như văn phòng cho thuê sụt giảm 17%, nhà mặt phố giảm 14%, kiot cửa hàng cho thuê giảm 10%.

Nhà trọ, phòng trọ cho thuê đang là phân khúc được nhiều người tìm kiếm và quan tâm. Ảnh: HẠ QUYÊN

Tương tự tại Hà Nội, dữ liệu trực tuyến của Batdongsan.com chỉ ra loại hình nhà trọ ghi nhận lượt tìm kiếm tăng tới 47% so với tháng 7. Tuy nhiên, lượng tin đăng cho thuê nhà trọ trong tháng này lại giảm khoảng 14% so với tháng 7, có thể do nhiều nhà trọ đã tìm được khách thuê.

Cùng với nhu cầu, giá thuê nhà trọ và phòng trọ tại một số khu vực có các điểm trường đại học ở hai thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM có xu hướng đi lên từ quý II-2024.

Nguyên nhân của việc tăng giá được ông Nguyễn Quốc Anh - Phó tổng giám đốc Batdongsan.com đánh giá là do nhu cầu và tiêu chuẩn đối với nhà trọ, phòng trọ (các tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy) tăng cao khiến mặt bằng giá cho thuê phân khúc này tăng nhiệt rõ rệt, gây áp lực cho người thuê nhà.

Để khắc phục khó khăn tài chính, theo ông Quốc Anh người thuê nhà cần chủ động tìm nhà trọ, chung cư có diện tích nhỏ hơn hoặc nằm ở vị trí xa trung tâm…

Một khảo sát của Batdongsan.com.vn về hành vi thuê nhà cho thấy có 47% người được hỏi chọn phương án thuê phòng trọ có ít nội thất hơn để giảm số tiền phải trả và 51% chọn thuê phòng nhỏ hơn.

Điều này phản ánh thực trạng về áp lực chi phí đối với người đi thuê nhà và phòng trọ.