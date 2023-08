Những câu chuyện xúc động ở Lễ vinh danh 'Gương sáng phố phường'

(PLO)- 20 tấm gương điển hình tiên tiến được tuyên dương tại chương trình “Gương sáng phố phường” vì có nhiều đóng góp xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ngày 19-8, tại Cung Văn hóa Lao động TP.HCM diễn ra chương trình giao lưu "Gương sáng phố phường" lần thứ 20 nhân kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 18 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chương trình được Công an TP.HCM phối hợp với Đài Truyền hình TP.HCM, Cung Văn hóa Lao động TP.HCM tổ chức nhằm tuyên dương những tấm gương tiêu biểu trong lực lượng công an và nhân dân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Gây ấn tượng với nhiều khán giả trong buổi giao lưu là câu chuyện của anh Nguyễn Văn Dinh, Đội trưởng đội dân phòng ấp Phú Lợi (xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi).

Ấp Phú Lợi giáp ranh tỉnh Tây Ninh và tỉnh Bình Dương, có tình hình trật tự phức tạp, anh Dinh luôn tâm niệm và ý thức về trách nhiệm gìn giữ an ninh trật tự trên địa bàn.

Đầu năm 2020, trong một lần truy đuổi kẻ trộm, anh bị đối tượng bất ngờ dùng dao tấn công và gây thương tích ảnh hưởng đến tính mạng. Dù chịu nhiều di chứng sau khi bị thương, anh Dinh vẫn quyết tâm tiếp tục tham gia công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an toàn cho nhân dân.

“Tôi chỉ mong mình có thể góp một phần nhỏ vào việc bảo vệ an ninh, trật tự địa phương và mong rằng các bạn trẻ sẽ cố gắng nhiều hơn, nhiệt huyết hơn, cùng nhau góp một phần nhỏ vào việc bảo vệ quê hương”- anh Dinh nói.

Chương trình còn nêu gương sáng của Đại úy Trần Thanh Hậu, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Quận 12.

Đại úy Hậu cùng với đồng đội lập được nhiều chiến công, thành tích nổi bật. Từ một trinh sát địa bàn, anh đã trải qua nhiều nhiệm vụ khác nhau và dù ở bất kỳ nhiệm vụ nào, anh đều hoàn thành xuất sắc.

“Khi bước chân vào ngành công an, khoác lên mình bộ quân phục, tôi luôn tự nhủ phải cố gắng vượt qua mọi khó khăn. Áp lực lớn nhất đối với tôi là làm sao phá nhanh nhất các vụ án đã xảy ra, đưa đối tượng ra trước ánh sáng và để người dân tin yêu hơn vào lực lượng công an”- Đại úy Trần Thanh Hậu bày tỏ.

Hiện Đại úy Hậu đang đảm nhiệm vị trí Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra về trật tự xã hội. Anh đã nhận được rất nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Công an, UBND TP.HCM, Công an TP.HCM và của Quận 12.

Tại chương trình, ban tổ chức cũng mang hình ảnh chiếc xe hút đinh lưu động giúp dân của ông Đinh Minh Cảnh (huyện Bình Chánh) đến với khán giả.

Suốt gần 20 năm qua, ngày nào ông Cảnh cũng kéo xe dọc theo Quốc lộ 1, từ cầu Bình Điền đi hướng về tỉnh Long An để hút đinh và các vật sắc nhọn do kẻ xấu rải xuống.

Trên chặng đường ấy, nhiều lần ông Cảnh bị người lạ mặt đạp xe, đe dọa nhưng ông vẫn không bỏ cuộc. Thời gian đầu, nhiều người bảo ông lo chuyện bao đồng, “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” nhưng ông Cảnh vẫn kiên trì vì sự an toàn của người dân đi qua cửa ngõ phía Tây TP.

“Tôi rất vinh dự, tự hào khi được vinh danh tại chương trình “Gương sáng phố phường”. Tôi chỉ vì mong ước TP mình sẽ không còn những người lom khom nhặt đinh, dắt xe và mong bà con đi đường thật bình an”- ông Cảnh chia sẻ.

Qua 19 lần tổ chức, chương trình "Gương sáng phố phường" đã tuyên dương 62 gương quần chúng tiêu biểu, 46 gương cán bộ cảnh sát công an vì nhân dân phục vụ, đồng thời tặng quà, động viên nhiều mô hình, quần chúng tham gia phong trào. Lần thứ 20 tổ chức, chương trình “Gương sáng phố phường” đã vinh danh 20 tấm gương điển hình tiên tiến có nhiều đóng góp xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Trong đó có nhiều tấm gương nỗ lực, quên mình vì bình yên của cộng đồng như Thượng úy Trần Thị Ngọc Mai, cán bộ tiếp dân tại phường 2 (quận Tân Bình); anh Nguyễn Tấn Phước, nhân viên Phòng An ninh Trung tâm quản lý Ký túc xá - Đại học Quốc gia TP.HCM...

'Tỏa sáng nghị lực Việt' tìm kiếm tấm gương thanh niên khuyết tật giàu nghị lực (PLO)- Chương trình được tổ chức nhằm tìm kiếm và tôn vinh các tấm gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu, giàu nghị lực, vượt qua nghịch cảnh và tích cực đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng.

BẢO PHƯƠNG