Những chiếc ô tô hạng sang được ưa chuộng trong năm 2023

(PLO)- Hiện nay, có rất nhiều SUV sang trọng tuyệt vời để lựa chọn, nhưng đây là 3 chiếc được những người mua xe hơi ưa chuộng nhất.

Dưới đây là ba chiếc SUV hạng sang phổ biến nhất từ đầu năm đến nay.

Lexus RX

Đây là chiếc SUV hạng sang bán chạy nhất từ đầu năm 2023 cho đến nay. Theo Good Car BadCar Lexus đã bán được hơn 57.000 chiếc RX trong nửa đầu năm nay, nhiều hơn 20.000 chiếc so với chiếc SUV hạng sang bán chạy tiếp theo.

Doanh số bán hàng của RX thực sự cạnh tranh với nhiều mẫu xe phổ thông. Ví dụ, RX hiện đang bán chạy hơn những chiếc SUV thông thường như Chevy Tahoe, Honda Pilot và Kia Telluride. Doanh số của RX cũng tốt hơn nhiều mẫu xe tên tuổi khác như Ford Maverick, Dodge Charger, Hyundai Palisade.

Đặc biệt, tháng 6/2023, Lexus bán được hơn 9.800 chiếc SUV hạng sang. Đó là mức tăng 10,7% so với tháng 6 năm 2022. RX cũng có doanh số bán hàng tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm trước, vì so với nửa đầu năm 2022, Lexus đã bán được nhiều hơn 6,7% số RX so với trước đó.

BMW X5 và Audi Q5 đang chạy đua cạnh tranh

Những chiếc SUV hạng sang phổ biến thứ hai và thứ ba hiện đang bán được số lượng gần như tương đương nhau.

BMW X5 đứng ở vị trí thứ hai và đã bán được 35.890 chiếc SUV hạng sang cỡ trung. Trong khi đó, Audi Q5 đứng ở vị trí thứ ba và Audi đã bán được 35.340 chiếc SUV hạng sang nhỏ gọn. Đó là mức chênh lệch chỉ khoảng 600 chiếc, nghĩa là Q5 có thể vượt qua X5 vào cuối năm nay.

Dựa trên sự tăng trưởng doanh số của hai chiếc SUV hạng sang của Đức, Q5 dường như cuối cùng sẽ vượt qua X5. So với năm ngoái, doanh số bán hàng của Beemer gần như không thay đổi vì nó bán tốt hơn 1% so với trước đây.

Mặt khác, Audi đang tăng trưởng đáng kể về doanh số bán hàng trong năm nay. Cho đến thời điểm này, Q5 đang bán chạy hơn gần 36% so với năm ngoái.

Hiện những con số bán hàng này là khá ngay cả khi so sánh với những chiếc SUV bình thường. Ví dụ, cả X5 và Q5 đều bán chạy hơn những chiếc xe đáng chú ý như Chevy Colorado, Subaru Ascent và Toyota Corolla Cross.

Hiện nay, hầu hết mọi người đồng ý rằng Lexus, BMW và Audi là những nhà sản xuất ô tô hạng sang. Tuy nhiên, chiếc SUV bán chạy nhất lại là Tesla nhưng công ty lại không được coi là một nhà sản xuất ô tô hạng sang.

Đây là một chủ đề gây tranh cãi vì một số mẫu của Tesla có các tính năng sang trọng nhưng nhiều chiếc thì không và do đó, hầu hết mọi người không coi công ty là một công ty xe hơi sang trọng.

Được biết, chiếc SUV hạng sang bán chạy nhất là Tesla Model Y. Cho đến nay, Tesla đã bán được hơn 190.000 chiếc Model Y và đó là số xe bán ra nhiều hơn cả RX, X5 và Q5 cộng lại. Trên thực tế, doanh số bán hàng của Model Y khiến nó trở thành chiếc xe bán chạy thứ tư.

PHƯƠNG LÊ